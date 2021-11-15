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Тяжелейшая победа: ХК «Сибирь» обыграл хоккеистов «Нефтехимика»

Игра закончилась со счетом 3:2

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Игра была напряженной

Игра была напряженной

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Хоккеисты из Новосибирска обыграли ХК «Нефтехимик»

Вечером в понедельник, 15 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против нижнекамского «Нефтехимика». Игра закончилась в пользу сибиряков.

Счет матча на 14-q минуте открыли гости, однако почти сразу защитник «Сибири» Вадим Кудако сумел забросить ответную шайбу в ворота соперников.

В середине второго периода хоккеисты «Нефтехимика» вновь сумели вырваться вперед, но на 40-й минуте сибиряки снова сравняли счет — шайбу забросил нападающий Евгений Чесалин.

Ни в третьем периоде, ни в овертайме, несмотря на серьезную борьбу, ни одна из команд не смогла изменить счет, поэтому исход игры решился в серии послематчевых буллитов.

— Бросок Александра Шарова и 5 сейвов Сятери принесли «Сибири» победу над «Нефтехимиком» в серии бросков! — сообщается в группе хоккейного клуба.

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.

Ранее мы писали, что попасть в ЛДС на игру болельщики могут только по QR-кодам — проверяющие встречают их на входе.

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«Сибирь»ЛДСхоккей
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