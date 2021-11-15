Тяжелейшая победа: ХК «Сибирь» обыграл хоккеистов «Нефтехимика»

Хоккеисты из Новосибирска обыграли ХК «Нефтехимик»
Вечером в понедельник, 15 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против нижнекамского «Нефтехимика». Игра закончилась в пользу сибиряков.
Счет матча на 14-q минуте открыли гости, однако почти сразу защитник «Сибири» Вадим Кудако сумел забросить ответную шайбу в ворота соперников.
В середине второго периода хоккеисты «Нефтехимика» вновь сумели вырваться вперед, но на 40-й минуте сибиряки снова сравняли счет — шайбу забросил нападающий Евгений Чесалин.
Ни в третьем периоде, ни в овертайме, несмотря на серьезную борьбу, ни одна из команд не смогла изменить счет, поэтому исход игры решился в серии послематчевых буллитов.
— Бросок Александра Шарова и 5 сейвов Сятери принесли «Сибири» победу над «Нефтехимиком» в серии бросков! — сообщается в группе хоккейного клуба.
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.
Ранее мы писали, что попасть в ЛДС на игру болельщики могут только по QR-кодам — проверяющие встречают их на входе.