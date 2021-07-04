Новосибирский спортсмен попал в итоговый состав олимпийской сборной по волейболу

Волейболист из Новосибирска попал в олимпийскую сборную
В воскресенье, 4 июля, Всероссийская федерация волейбола опубликовала итоговый список игроков, которые войдут в состав мужской сборной России и выступят на Олимпиаде в Токио.
— Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо окончательно определился со списком игроков в заявочный состав для выступления в турнире летних Игр Олимпиады — 2021 («Токио-2020»). Теперь коррективы в «Список 12-ти» могут вноситься только по форс-мажорным обстоятельствам (травмы, болезни
В итоговый список попал представитель новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», блокирующий Ильяс Куркаев. В составе сборной России спортсмен становился чемпионом мира (2013 год), чемпионом Европы (2017 год) и чемпионом Лиги наций (2019 год). В 2020 году в составе волейбольного клуба стал чемпионом России.
В конце прошлого года спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под своим флагом. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил им выступать под флагом Советского Союза.