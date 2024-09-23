Его имя — астероид: история Леонида Сикорука — единственного живого новосибирца с собственной планетой в космосе

Свою жизнь Леонид Сикорук посвятил астрономии, творчеству и педагогике Источник: Леонид Сикорук

Леонид Леонидович Сикорук — известный учёный, кинорежиссёр и педагог. Его проекты в Новосибирске стали важной вехой в жизни и истории города. Например, он стоял у истоков создания новосибирского планетария, организовал телестудию «Старая мельница», где детей до сих пор учат снимать кино, а также придумал уникальный телевизионный проект «Физика для малышей», который был популярен не только в СССР, но и за рубежом. Именем выдающегося сибиряка в 2008 году назвали астероид. Сегодня Леонид Сикорук единственный из живых жителей города, чьи имена носят небесные тела в поясе малых планет между Марсом и Юпитером. Леониду Леонидовичу 87 лет. Мы поговорили с ним и его дочерью о том уникальном пути, который прошел этот легендарный новосибирец.

Человек-астероид

Леонид Леонидович Сикорук для Новосибирска фигура легендарная. Возможно сегодня он не так широко известен молодежи, его имя не написано на адресных табличках улиц и скверов. Зато в честь него назван настоящий астероид-гигант в поясе между Марсом и Юпитером. Такой чести удостоились не многие — всего 15 новосибирцев, среди которых отец и сын Лаврентьевы, летчик Покрышкин и еще несколько выдающихся людей, которые в разное время жили и работали в нашем городе. Леонид Сикорук — единственный из этого списка «людей-астероидов», кто еще жив.

Список его заслуг и реализованных проектов достаточно внушительный. Леонид Сикорук действительно внес большой вклад в развитие науки, культуры и истории нашего города и страны. Идея присвоить новому небесному телу имя Sikoruk принадлежала известному «ловцу астероидов» Тимуру Крячко. В 2008 году через телескоп он обнаружил еще неизвестную малую планету в поясе астероидов. Новость об этом закинул на форум и устроил опрос о возможных вариантах названия. Одним из первых комментариев и стало предложение назвать небесное тело «Сикорук». Но тут аудитория начала обсуждение: диаметр астероида всего 8 км. Коллегиально обсуждающие посчитали, что объект маловат для фигуры Леонида Леонидовича.

Формулировка «малая планета» не является официальным термином. К этому типу небесных тел относятся карликовые планеты и астероиды, в их число не входят кометы и объекты с диаметром менее 30 метров.

Леоин Сикорук один из 15 новосибирцев, в честь которых названы астероиды Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Тогда Тимур Крячко предложил в качестве претендента на имя Сикорука один из ранее обнаруженных, но так и не названых астероидов диаметром 30 км. На этом объекте все пришли к согласию, астроном направил документы в Международный астрономический союз, где и утвердили имя астероида 8561 — Sikoruk.

Страстью сибиряка были телескопы Источник: Леонид Сикорук

— Я был очень удивлен и обрадован такому решению. Конечно, это все обсуждалось в интернете и я знал об этой инициативе, в том числе и от самого Тимура. Существует такое правило, что название астероиду дает человек, который его открыл. Поэтому он имел на это право. Это довольно волнующее для меня дело: твое имя присваивается малой планете. Хоть это не гиганты, не Юпитер, не Сатурн, не Марс, это маленький обломок, космический булыжник. Но в данном случае диаметром примерно 30 километров. Если бы астероид каким-то чудесным образом повис над Новосибирском, он бы занял все небо от горизонта до горизонта, — рассказывает НГС Леонид Сикорук. — Представляете, существует же такой порядок в географии, когда совершаются великие географические открытия, очень часто присваивают имя того или иного путешественника. Ну, например, Магелланов пролив, Америка — Америго Веспуччи. Конечно, очень приятно, когда ты открываешь Атлас звездного неба и видишь там свою фамилию.

Творческий путь

Леонид Сикорук родился 23 июля 1937 года в небольшом городке Осинники Кемеровской области. В середине прошлого века, будучи студентом инженерно-строительного института, он увлекся кинематографом, работал кинолаборантом Новосибирского института строительного инжиниринга (НИСИ), а всего через год начал стал кинокорреспондентом на Новосибирской студии телевидения.

В 1968 году Леонид окончил операторский факультет ВГИКа, что стало значимым этапом в его карьере. Этот диплом открыл ему новые горизонты в кинематографе и позволил приступить к созданию собственных проектов.

На студии «Старая мельница» детей учили снимать настоящее кино Источник: Леонид Сикорук











Научный сериал для детей

Наиболее яркий след в истории Сикорук оставил благодаря своим научно-познавательным фильмам для детей. В начале 1970-х годов он создал цикл «Физика для малышей», который стал настоящим прорывом в детском кинематографе. В этих фильмах он выступал не только как режиссер и оператор, но и как сценарист и художник. Цикл был настолько успешным, что в 1974 году его приобрели более 70 стран на международной ярмарке телефильмов. Одноименная книжка была переведена на 15 языков.

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Успех «Физики для малышей» вдохновил Сикорука на создание аналогичных циклов «Геометрия для малышей» и «Астрономия для малышей», которые вышли в период с 1981 по 1986 год. Эти фильмы не только развлекали, но и вдохновляли детей на изучение науки, открывая им двери в мир знаний с самого раннего возраста.

— Конечно, приходилось какие-то формальные вещи обходить стороной, объяснять их как-то попроще, чтобы это было доступно любому ребенку. Это было очень важно для нас: не просто что-то рассказать, а рассказать так, чтобы ребенку было интересно. И чтобы знания, которые он получит из нашего фильма, из нашей книги, ему пригодились в повседневной жизни. Чтобы это было не пустым звуком, а чем-то очень полезным. И мы старались каждый фильм строить именно так. Наверное, у нас получилось, — вспоминает Леонид Леонидович.

Семья сибиряка всегда поддерживала его во всех начинаниях, а дочь была самой активной поклонницей всех идей отца.

— Он человек очень творческий всю жизнь, никогда у него не было такого периода, чтобы он не придумывал и не занимался чем-то. Когда закончилась «Физика для малышей», он переключился на телескопостроение. Потом к концу 70-х, у него уже в голове была «Геометрия для малышей». После геометрии — «Астрономия для малышей». И далее появился проект «Музыка детям», где участвовал наш симфонический оркестр под руководством Арнольда Каца, — рассказывает дочь Ирина Сикорук.

«Старая мельница» и работа с детьми

В середине 1990-х годов Леонид Леонидович основал детскую профессиональную телекомпанию «Старая мельница», которая занималась созданием научно-популярных фильмов и передач для детей. Уникальность этого проекта заключалась в том, что все работы создавались силами самих детей, которые изучали основы кинематографических профессий под руководством опытных наставников.

С 1996 по 2005 год «Старая мельница» выпустила более 250 познавательных, музыкальных и развлекательных программ. Среди них выделяется серия «Как работает город», рассказывающая о метро, аэропортах, музеях, библиотеках и заводах с точки зрения «изнанки» этих предприятий. Программы «Старой мельницы» получили широкое признание, в том числе премию «ТЭФИ-регион 2002» и Гран-при всероссийских и международных конкурсов.

Творчество и наука всегда были неразрывно связаны Источник: Леонид Сикорук Он по-настоящему жил каждым своим проектом Источник: Леонид Сикорук

Астрономия и телескопостроение

Помимо работы в кино, Леонид Сикорук посвятил значительную часть своей жизни астрономии и телескопостроению. В 1973 году он организовал детско-юношеский Клуб любителей телескопостроения, где школьники своими руками создавали приборы для наблюдения за небесными телами. За 16 лет существования клуба было создано более 100 телескопов, а сам Сикорук разработал ряд уникальных моделей, такие как «Алькор», «Минцар» и «Альтаир». Эти телескопы производились на Новосибирском приборостроительном заводе и завоевали признание не только в России, но и за рубежом.

Его книги «Телескопы для любителей астрономии» и «Любительская астрофотография», выпущенные в 1982 и 1986 годах, стали настольными руководствами для многих поклонников космоса.

Именно сообщество астрономов приняло решение о присвоении имени Сикорука астероиду Источник: Наши новости / nnov54.ru











За свою многогранную деятельность Леонид Сикорук был удостоен множества наград. В 1996 году он стал Заслуженным деятелем искусств. В 2012 году Леонид Леонидович был признан Человеком года за успехи в области искусства и кино.

Одной из самых значимых наград для Леонида Сикорука стало присвоение его имени астероиду под номером 8561. Этот факт символизирует признание вклада сибиряка в науку и культуру на международном уровне.

Среди всех воплощенных проектов Леонид Сикорук не выделяет какого-то особо любимого. Для него все они были делом жизни. Но на сегодняшний день есть еще одна нереализованная задумка, масштабы которой впечатляют. Это так называемый детский Академгородок, своего рода Диснейленд, только с научным уклоном.



— Мы недавно отправили письмо президенту, которое подписано очень известными людьми. В нем просим поддержать проект детского Академгородка. В поселке «Морской» уже выделили 50 гектаров под его строительство. Такая площадь была у средневекового Парижа. У нас есть возможность маленький Париж построить тут. Конечно, этот городок должен быть немного сказочным, возведенным по мотивам сказок, — описывает свою идею Леонид Сикорук.

Сегодня 87-летний новосибирец практически не выходит из дома из-за болезни. Круглосуточно он находится под присмотром дочери Ирины. Заниматься продвижением своих новых идей нет ни сил, ни возможности. А, как известно, без людей, горящих и живущих своими мечтами, удается воплотить не многое. Но, возможно, пример Леонида Сикорука, который посвятил свою жизнь науке, творчеству и оставил внушительное наследие, вдохновит тех, кто еще в силах вершить невозможное.