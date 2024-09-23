Его имя — астероид: история Леонида Сикорука — единственного живого новосибирца с собственной планетой в космосе

Леонид Леонидович Сикорук — известный учёный, кинорежиссёр и педагог. Его проекты в Новосибирске стали важной вехой в жизни и истории города. Например, он стоял у истоков создания новосибирского планетария, организовал телестудию «Старая мельница», где детей до сих пор учат снимать кино, а также придумал уникальный телевизионный проект «Физика для малышей», который был популярен не только в СССР, но и за рубежом. Именем выдающегося сибиряка в 2008 году назвали астероид. Сегодня Леонид Сикорук единственный из живых жителей города, чьи имена носят небесные тела в поясе малых планет между Марсом и Юпитером. Леониду Леонидовичу 87 лет. Мы поговорили с ним и его дочерью о том уникальном пути, который прошел этот легендарный новосибирец.
Человек-астероид
Леонид Леонидович Сикорук для Новосибирска фигура легендарная. Возможно сегодня он не так широко известен молодежи, его имя не написано на адресных табличках улиц и скверов. Зато в честь него назван настоящий астероид-гигант в поясе между Марсом и Юпитером. Такой чести удостоились не многие — всего 15 новосибирцев, среди которых отец и сын Лаврентьевы, летчик Покрышкин и еще несколько выдающихся людей, которые в разное время жили и работали в нашем городе. Леонид Сикорук — единственный из этого списка «людей-астероидов», кто еще жив.
Список его заслуг и реализованных проектов достаточно внушительный. Леонид Сикорук действительно внес большой вклад в развитие науки, культуры и истории нашего города и страны. Идея присвоить новому небесному телу имя Sikoruk принадлежала известному «ловцу астероидов» Тимуру Крячко. В 2008 году через телескоп он обнаружил еще неизвестную малую планету в поясе астероидов. Новость об этом закинул на форум и устроил опрос о возможных вариантах названия. Одним из первых комментариев и стало предложение назвать небесное тело «Сикорук». Но тут аудитория начала обсуждение: диаметр астероида всего 8 км. Коллегиально обсуждающие посчитали, что объект маловат для фигуры Леонида Леонидовича.
Формулировка «малая планета» не является официальным термином. К этому типу небесных тел относятся карликовые планеты и астероиды, в их число не входят кометы и объекты с диаметром менее 30 метров.
Тогда Тимур Крячко предложил в качестве претендента на имя Сикорука один из ранее обнаруженных, но так и не названых астероидов диаметром 30 км. На этом объекте все пришли к согласию, астроном направил документы в Международный астрономический союз, где и утвердили имя астероида 8561 — Sikoruk.
— Я был очень удивлен и обрадован такому решению. Конечно, это все обсуждалось в интернете и я знал об этой инициативе, в том числе и от самого Тимура. Существует такое правило, что название астероиду дает человек, который его открыл. Поэтому он имел на это право. Это довольно волнующее для меня дело: твое имя присваивается малой планете. Хоть это не гиганты, не Юпитер, не Сатурн, не Марс, это маленький обломок, космический булыжник. Но в данном случае диаметром примерно 30 километров. Если бы астероид каким-то чудесным образом повис над Новосибирском, он бы занял все небо от горизонта до горизонта, — рассказывает НГС Леонид Сикорук. — Представляете, существует же такой порядок в географии, когда совершаются великие географические открытия, очень часто присваивают имя того или иного путешественника. Ну, например, Магелланов пролив, Америка — Америго Веспуччи. Конечно, очень приятно, когда ты открываешь Атлас звездного неба и видишь там свою фамилию.
Творческий путь
Леонид Сикорук родился 23 июля 1937 года в небольшом городке Осинники Кемеровской области. В середине прошлого века, будучи студентом инженерно-строительного института, он увлекся кинематографом, работал кинолаборантом Новосибирского института строительного инжиниринга (НИСИ), а всего через год начал стал кинокорреспондентом на Новосибирской студии телевидения.
В 1968 году Леонид окончил операторский факультет ВГИКа, что стало значимым этапом в его карьере. Этот диплом открыл ему новые горизонты в кинематографе и позволил приступить к созданию собственных проектов.
Научный сериал для детей
Наиболее яркий след в истории Сикорук оставил благодаря своим научно-познавательным фильмам для детей. В начале 1970-х годов он создал цикл «Физика для малышей», который стал настоящим прорывом в детском кинематографе. В этих фильмах он выступал не только как режиссер и оператор, но и как сценарист и художник. Цикл был настолько успешным, что в 1974 году его приобрели более 70 стран на международной ярмарке телефильмов. Одноименная книжка была переведена на 15 языков.
Успех «Физики для малышей» вдохновил Сикорука на создание аналогичных циклов «Геометрия для малышей» и «Астрономия для малышей», которые вышли в период с 1981 по 1986 год. Эти фильмы не только развлекали, но и вдохновляли детей на изучение науки, открывая им двери в мир знаний с самого раннего возраста.
— Конечно, приходилось какие-то формальные вещи обходить стороной, объяснять их как-то попроще, чтобы это было доступно любому ребенку. Это было очень важно для нас: не просто что-то рассказать, а рассказать так, чтобы ребенку было интересно. И чтобы знания, которые он получит из нашего фильма, из нашей книги, ему пригодились в повседневной жизни. Чтобы это было не пустым звуком, а чем-то очень полезным. И мы старались каждый фильм строить именно так. Наверное, у нас получилось, — вспоминает Леонид Леонидович.
Семья сибиряка всегда поддерживала его во всех начинаниях, а дочь была самой активной поклонницей всех идей отца.
— Он человек очень творческий всю жизнь, никогда у него не было такого периода, чтобы он не придумывал и не занимался чем-то. Когда закончилась «Физика для малышей», он переключился на телескопостроение. Потом к концу 70-х, у него уже в голове была «Геометрия для малышей». После геометрии — «Астрономия для малышей». И далее появился проект «Музыка детям», где участвовал наш симфонический оркестр под руководством Арнольда Каца, — рассказывает дочь Ирина Сикорук.
«Старая мельница» и работа с детьми
В середине 1990-х годов Леонид Леонидович основал детскую профессиональную телекомпанию «Старая мельница», которая занималась созданием научно-популярных фильмов и передач для детей. Уникальность этого проекта заключалась в том, что все работы создавались силами самих детей, которые изучали основы кинематографических профессий под руководством опытных наставников.
С 1996 по 2005 год «Старая мельница» выпустила более 250 познавательных, музыкальных и развлекательных программ. Среди них выделяется серия «Как работает город», рассказывающая о метро, аэропортах, музеях, библиотеках и заводах с точки зрения «изнанки» этих предприятий. Программы «Старой мельницы» получили широкое признание, в том числе премию «ТЭФИ-регион 2002» и Гран-при всероссийских и международных конкурсов.
Астрономия и телескопостроение
Помимо работы в кино, Леонид Сикорук посвятил значительную часть своей жизни астрономии и телескопостроению. В 1973 году он организовал детско-юношеский Клуб любителей телескопостроения, где школьники своими руками создавали приборы для наблюдения за небесными телами. За 16 лет существования клуба было создано более 100 телескопов, а сам Сикорук разработал ряд уникальных моделей, такие как «Алькор», «Минцар» и «Альтаир». Эти телескопы производились на Новосибирском приборостроительном заводе и завоевали признание не только в России, но и за рубежом.
Его книги «Телескопы для любителей астрономии» и «Любительская астрофотография», выпущенные в 1982 и 1986 годах, стали настольными руководствами для многих поклонников космоса.
За свою многогранную деятельность Леонид Сикорук был удостоен множества наград. В 1996 году он стал Заслуженным деятелем искусств. В 2012 году Леонид Леонидович был признан Человеком года за успехи в области искусства и кино.
Одной из самых значимых наград для Леонида Сикорука стало присвоение его имени астероиду под номером 8561. Этот факт символизирует признание вклада сибиряка в науку и культуру на международном уровне.
Среди всех воплощенных проектов Леонид Сикорук не выделяет какого-то особо любимого. Для него все они были делом жизни. Но на сегодняшний день есть еще одна нереализованная задумка, масштабы которой впечатляют. Это так называемый детский Академгородок, своего рода Диснейленд, только с научным уклоном.
— Мы недавно отправили письмо президенту, которое подписано очень известными людьми. В нем просим поддержать проект детского Академгородка. В поселке «Морской» уже выделили 50 гектаров под его строительство. Такая площадь была у средневекового Парижа. У нас есть возможность маленький Париж построить тут. Конечно, этот городок должен быть немного сказочным, возведенным по мотивам сказок, — описывает свою идею Леонид Сикорук.
Сегодня 87-летний новосибирец практически не выходит из дома из-за болезни. Круглосуточно он находится под присмотром дочери Ирины. Заниматься продвижением своих новых идей нет ни сил, ни возможности. А, как известно, без людей, горящих и живущих своими мечтами, удается воплотить не многое. Но, возможно, пример Леонида Сикорука, который посвятил свою жизнь науке, творчеству и оставил внушительное наследие, вдохновит тех, кто еще в силах вершить невозможное.
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