Великий мистификатор: как в Новосибирске жил Вольф Мессинг — здесь он предсказал окончание войны и встретил любовь

Вольф Мессинг жил в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Вольф Мессинг — одна из самых загадочных фигур XX века. Он был известен своим даром предсказания и гипноза, его способности вызывали восхищение и страх, а жизнь была окутана множеством тайн и легенд. Особенно интересна сибирская глава его жизни: в Новосибирске он сделал ряд удивительных пророчеств, встретил свою будущую жену, а также подарил два самолета для нужд фронта во время Второй мировой войны, окончание которой он тоже предсказал в Новосибирске. НГС изучил городские легенды о жизни мистификатора в нашем городе.

Приезд и жизнь в Новосибирске

Вольф Мессинг родился в 1899 году в польском городке Гура-Кальвария. С раннего возраста у него проявились необычные способности, которые впоследствии сделали его известным далеко за пределами родного города.

Выступления Мессинга назывались «Психологические опыты» Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

В Новосибирск Мессинг попал летом 1941 года вместе с рядом других известных артистов СССР. Это было время, когда город стал не только центром эвакуации, но и научной и культурной жизни. Здесь Мессинг продолжал свою работу, проводил публичные выступления и показывал удивительные опыты по чтению мыслей и гипнозу.

В августе 1941 года он выступал в Саду Сталина (сегодня это Центральный парк) и выходил на сцену филармонии и театра оперы и балета, давал концерты в госпиталях, воинских частях и на заводах. Его выступления назывались «Психологические опыты», они были построены на чтении мыслей на расстоянии и поиске спрятанных предметов, также Вольф Мессинг отвечал на вопросы из зала.

В Новосибирске Мессинга чаще всего спрашивали о том, когда закончится война Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Одним из основных вопросов, самых частых в то время, был вопрос о том, когда закончится война. Мы не знаем, где это точно было, очень много здесь легендарного. Возможно, в оперном театре, но точно в Новосибирске, — рассказывает научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. — Ему задают вопрос, он говорит: «8 мая». И все, год не назвал. Во время другого выступления прозвучал тот же самый вопрос. Он ответил: «В 1945 году», а дату не озвучил. Его воспоминания, легенды, все это как-то складывается — никто же стенограмму не вел. И это, конечно, совпало. Просто было разнесено по разным концертам, но совпало.

Вольф Мессинг жил в Доме артистов на улице Романова, 35. В том же доме жил руководитель Ленинградской филармонии Иван Салертинский, а также другие известные артисты того времени, которых эвакуировали в Новосибирск во время войны. Сегодня в доме уже нет жильцов, которые могли бы вспомнить что-то о соседстве с иллюзионистом.

Встреча с женой

Вольф Мессинг жил в Доме артистов на улице Романова Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Город и сам повлиял на судьбу Вольфа Мессинга: свою супругу экстрасенс встретил именно в нашем городе на одном из выступлений. Сибирячка сразу поразила легендарного мистика, и их судьба была связана до конца дней.

— Это был уже 1944 год, буквально накануне его отъезда. Он выступал в филармонии. Программу вел конферансье, который общался с залом. И после концерта к нему подходит женщина, ее звали Аида Михайловна Рапопорт. И она Мессингу говорит: «Вы знаете, маэстро, ваш конферансе себя неправильно ведет. Надо говорить совершенно другие слова для публики». Он удивился, конечно, и говорит: «Ну хорошо, у меня сейчас следующий концерт будет, давайте вы попробуйте», — описывает те события Константин Голодяев. — Она вышла, попробовала — все получилось. Потом они поженились и уже вместе уехали в Москву.

На момент встречи гипнотизеру было уже 45 лет, его избраннице — 40. Точно не известно, где состоялась свадьба — возможно, это произошло уже после отъезда пары из Новосибирска.

На момент встречи Вольфу Мессингу было 45 лет, Аида Рапопорт была младше иллюзиониста на 5 лет Источник: marieclaire.ru











Аида Рапопорт стала для знаменитого иллюзиониста не только женой, но и помощником в жизни и на сцене. Она руководила концертами, собирала и передавала на сцену вопросы от зрителей и даже самостоятельно удаляла тех, кто вел себя не совсем адекватно или по-хамски. Кроме того, Аида Михайловна взяла на себя все бытовые хлопоты, так как в домашних делах артист оказался абсолютно беспомощным и раздражался из-за любой мелочи.

По одной из легенд, Мессинг предсказал год, день и даже час смерти своей супруги. Ее жизнь была не слишком продолжительной. Заболевание онкологией Аида Рапопорт-Мессинг скрывала от мужа, продолжая участвовать в его концертной работе.

Она умерла 2 августа 1960 года. Накануне кончины жены Мессинг спросил ее о любом желании, которое обещал с готовностью выполнить. Аида Михайловна сказала: «Не пиши на памятнике дату моего рождения. Не люблю, когда ходят по кладбищу и высчитывают, кто сколько прожил». Вольф Мессинг выполнил ее просьбу. Оба супруга похоронены на Востряковском кладбище в Москве.

Аида Рапопорт попросила не указывать на ее могиле дату рождения Источник: biography.wikireading.ru Супруг исполнил это желание Источник: Дзен «Истории в лицах» / dzen.ru

Из мемуаров Мессинга известно, что он часто называл свою жену волшебницей и спрашивал, где ее волшебная палочка. Она в ответ прижимала руку к груди и говорила: «Здесь!»

За ярко выраженную преданность, а в чем-то и зависимость от супруги иллюзиониста нередко называли подкаблучником. На это у него был один ответ: «Дай бог каждому оказаться под таким „каблуком“!»

Подарок летчикам

Самолета «Мессинга» немцы очень боялись Источник: Константин Голодяев











В годы Великой Отечественной войны известные артисты нередко персонально или коллективно дарили боевую технику фронту. Личные средства выделяли для покупки танков, самолетов и даже подводных лодок. Живя в Новосибирске, Вольф Мессинг подарил для нужд армии два самолета. Каждая боевая машина стоила около 500 тысяч рублей — внушительные по тем временам деньги.

— 1942 год, Мессинг в газете «Правда» увидел портрет лётчика Константина Ковалёва и указ о вручении ему Золотой звезды Героя Советского Союза. И он захотел ему подарить самолёт, — рассказывает Константин Голодяев. — Лётчик приезжает к нам в Новосибирск, Мессинг встречает его на вокзале, тепло с ним общается, называет его «сынок». Потом они едут на завод имени Чкалова, происходит вручение самолёта. Мессинг говорит: «Костя, сын мой, я надеюсь, что ты на этом истребителе будешь громить врага». Ну и на самом деле действительно так и произошло, потому что Константин Ковалев сбил 33 самолета на этом подарке от Мессинга.

По легенде, немцы очень боялись самолета, на борту которого была надпись: «За победу! От советского патриота В. Г. Мессинга, герою Советского Союза, лётчику Балтии Ковалёву». За этот подарок гипнотизер получил благодарственное письмо от Сталина.

Некоторые документы о пребывании Мессинга в Новосибирске сохранились в областном архиве Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











По некоторым данным, к таким подаркам известных и обеспеченных представителей культуры, которые в годы войны жили в эвакуации, мягко принуждали сотрудники НКВД. О втором подаренном Вольфом Мессингом самолете вспоминают именно в таком контексте.

Есть версия, что, предвидя повторное обращение за помощью, Мессинг решил избежать таких крупных и незапланированных трат.

— Он решил свои наличные деньги вкладывать, начал покупать драгоценности, бриллианты и так далее и разработал план ухода в Иран. Он приехал в Среднюю Азию, его там проводник довел до границы. Но, похоже, проводник его сдал, и на границе Мессинга взяли. Он попал в тюрьму, где и сидел, пока не купил второй самолет, — рассказывает научный сотрудник музея Новосибирска. — Его вернули в Новосибирск после того, как освободили. И здесь, опять же, на заводе Чкалова был вручен второй самолет уже другому летчику.

Городская легенда

Концерты Мессинга в Новосибирске пользовались огромной популярностью Источник: Константин Голодяев











За время своей жизни в Новосибирске Вольф Мессинг дал несколько сотен концертов. Для людей они были не просто развлечением, но и некой психологической разгрузкой, его выступления были очень востребованы. Иногда они проходили по три дня подряд и всегда с аншлагом, какой бы не была площадка.

— У нас было очень много значимых фигур в годы войны — это и Утесов, и Салертинский, и актеры Черкасов, Симонов и так далее. Это целый ряд эвакуированных к нам артистов, художников, писателей, композиторов, которые здесь жили. Мессинг в этом ряду стоит достаточно ровненько, занимает свое место, — объясняет Константин Голодяев. — Это положительный фактор для нашего города как оборонного и культурного ковчега, один из камней, заложенных в фундамент культуры нашего города.

Вольф Мессинг оставил значительный след в истории Новосибирска. Его жизнь и деятельность в нашем городе стали важной частью его биографии, а также культурного наследия Новосибирска. Многочисленные воспоминания о нем и его предсказаниях до сих пор будоражат умы людей и вызывают интерес к его личности. И уже несколько поколений сибиряков хранят эти городские легенды.