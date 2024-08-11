«До сих пор каюсь»: о чём жалеет главный целитель СССР Кашпировский и чем занимается сейчас

Присаживайтесь, начинается телесеанс Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Одно время имя Анатолия Кашпировского гремело на весь Советский Союз. Миллионы зрителей завороженно смотрели его передачи и признавались, что одним голосом он мог вылечить всё: от постоянных болей до раковых опухолей. Но за свой талант целителю пришлось дорого заплатить. Рассказываем, как Кашпировский стал легендой телеэкранов и потерял всё.



Источник: Городские порталы

Из психиатра — в целители

Анатолий Кашпировский родился в 1939 году в небольшом селе Ставница. В детстве будущий целитель постоянно переезжал с семьей из города в город — глава семейства, Михаил Яковлевич, служил в армии, и его постоянно отправляли в командировки. Из-за этого ребенок не мог завести настоящих друзей — оставаясь белой вороной в каждой школе, Анатолий всё свободное время тратил на чтение и занятие спортом.

Получив аттестат, Кашпировский поступил в Винницкий медицинский институт на факультет психиатрии. По признаниям самого целителя, становится врачом в то время он не хотел.



— В прозекторской (помещение в больнице для вскрытия трупов. — Прим. ред.) мысль была неотступная: «Зачем я здесь? Мне же это совершенно не нравится. Мне по душе книги, спорт, загорелые, мускулистые люди, а тут бабуля лежит страшная и сумасшедший смрад», — вспоминал Анатолий Кашпировский. — Потом-то я понял, что, оказывается, мне необходимо было через всё это пройти: нужно было увидеть человека изнутри, в прямом смысле слова познать его и с точки зрения грубой анатомии.



Анатолий Кашпировский в юные годы Источник: MixShow / YouTube.com











Получив диплом, Анатолий Кашпировский по знакомству устроился на работу в Винницкую психиатрическую больницу. Юному врачу повезло: в 60-е годы психиатрия СССР как раз начала активно развиваться — в больницах начали практиковать новые подходы к пациентам, в том числе техники гипноза и внушения. В них-то Анатолий Кашпировский и раскрылся как настоящий мастер.



Навыки молодого врача вскоре заметили старшие коллеги. Главный врач Винницкой психбольницы позволил Кашпировскому разработать собственный «метод целительства». Вдохновленный целитель принялся изучать всю доступную ему мировую литературу по гипнозу, оттачивая навыки на пациентах.



Анатолий Кашпировский на работе — крайний справа Источник: MixShow / YouTube.com











Вслед за больными Кашпировский начал практиковаться и на жителях ближайших поселений: гипнотизер стал гастролировать и собирать на свои сеансы самых обычных людей, обещая им исцеление от всех болезней.



К 1974 году Кашпировский разработал собственный метод лечения: он утверждал, что в каждом человеке хранится информация о состоянии всего организма. Во время сеансов гипнотизер проводил «установку внимания», благодаря этому психика должна была находить ту самую информацию, выявлять проблемы и исцелять все болезни.

Анатолий Кашпировский справа Источник: MixShow / YouTube.com











И судя по отзывам посетителей, метод работал практически безотказно, люди рассказывали о чудесах, которые произошли с ними на сеансах Кашпировского: у них пропадала боль, улучшалось зрение и даже исчезал сахарный диабет.



Слухи о великом целителе постепенно распространялись по СССР. Но всесоюзную славу Кашпировский получил, когда его пригласили на телевидение.

Телевидение и слава

Впервые на экранах Анатолий Кашпировский появился в 1988 году. Телевизионщики решили проверить талант целителя: его попросили дистанционно обезболить добровольцев.

— Сначала на нескольких участниках группы была продемонстрирована нечувствительность к проколам и огню, — пересказывал события тех дней Кашпировский на своем сайте. — Впечатляющим стал эксперимент с Николаем Поповым, которому я предложил держать в руке стакан с электрокипятильником. С невозмутимым лицом, находясь в полном сознании, он спокойно держал в руке стакан с кипящей водой и при этом отвечал на вопросы ведущей, заявляя, что не чувствует никакой боли.

Источник: кадр из передачи «Телемост Киев — Москва», 12 марта 1988 г.











Сила гипнотизера так впечатлила аудиторию, что через год целитель появился уже на всесоюзном телевидении. Собравшиеся у экрана зрители увидели надпись «Телесеанс», после чего перед камерой появился Кашпировский.



— Уже сейчас начался процесс исцеления от целого ряда заболеваний. И я умышленно не называю каких, потому что жду резких изменений со стороны больных, страдающих и мастопатией, и фибромиомой, страшными ожогами, родимыми пятнами, болезнями суставов, — внушал зрителям Кашпировский. — Моя фантазия рисует мне, сколько людей сейчас прекратили крик в ожоговых отделениях! Сколько онкобольных перестали скрипеть зубами от боли! Я вижу, у скольких людей пропал страх, навязчивые мысли.

Источник: кадр из передачи «Сеанс здоровья», 8 октября 1989 г.











Загадочный целитель в черном произвел фурор на советскую публику: первые шесть выступлений Кашпировского посмотрели 300 миллионов человек. Став настоящей звездой, гипнотизер решил уволиться из больницы, где проработал четверть века.



Миллионы зрителей засыпали Кашпировского письмами с благодарностью. Врачи, восхищенные результатами дистанционных исцелений, приглашали гипнотизера на научные конференции. Знаменитые артисты мечтали встретиться с новой звездой медицины.

Источник: anatoly_kashpirovskiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С каждым годом влияние и популярность Анатолия Кашпировского росла. В 1991 году он даже выступил в штаб-квартире ООН — гипнотизер предлагал политикам применять фирменную методику исцеления для борьбы со СПИДом и радиоактивным излучением.



Анатолий Кашпировский выступает в штаб-квартире ООН Источник: Anatoly Kashpirovsky / YouTube.com











В 1993 году Кашпировский решил податься в политику: целитель избирался в Госдуму от партии ЛДПР. Злые языки шептали, что гипнотизер применял свои навыки на Владимире Жириновском, чтобы получить покровительство лидера партии, и из-за влияния Кашпировского политик и стал вести себя так вызывающе.



Однажды целитель даже чуть ли не полетел в космос: Кашпировский предложил отправить его к звездам, откуда он по телеэфиру планировал обезболить 10 пациентов перед операцией. Идею даже одобрил начальник Звездного городка, вот только целитель не справился с летными испытаниями на тренажерах, так что полет не состоялся.



«Всё пошло прахом»

В 1995 году Анатолий Кашпировский решил переехать в США. По словам целителя, он эмигрировал из-за опасений насчет сына — до зарабатывающего сотни тысяч рублей за выступление гипнотизера дошли слухи, что его ребенка хотят похитить и потребовать солидный выкуп.



За границей гонорары Кашпировского заметно просели: психиатр помогал скинуть лишний вес за 50 долларов, ездил выступать в Польшу и проводил сеансы для русскоговорящих мигрантов.

Источник: anatoly_kashpirovskiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анатолий Кашпировский еще до эмиграции часто помогал людям, а в США и вовсе начал раздавать всё нажитое имущество. Заработав миллионы в СССР, целитель потерял цену деньгам и стал переписывать квартиры на других людей, не задумываясь ни о чём.



— У меня была дурная такая страсть дарить. Еще до Америки я был в Кишиневе и подарил четырехкомнатную квартиру одной тетке. Ну что плохого? Я ничего за это не требовал, — признавался Кашпировский. — В Америке у меня полностью пропало всё, что было, потому что я дарил, дарил. Помогал своим детям, переписывал на них всё, а у них были мужья, жены и так далее.

Источник: anatoly_kashpirovskiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В эмиграции Кашпировский потерял не только всё состояние, но и вторую жену. О первом браке, в котором у гипнотизера родились двое детей, целитель до сих пор старается не рассказывать. А вот когда речь заходит о второй супруге, Кашпировский в выражениях не стесняется.



— С Ириной я познакомился в Чехии после развода с первой женой, от которой у меня было двое детей. Взял первую попавшуюся. Это глупо было. До сих пор каюсь, — объяснял Кашпировский. — У нас не было ничего общего. Поэтому в 2003 году я отправил ее обратно в Чехию. Потом она ныла, ныла, мне стало ее жалко. Я сделал глупость — вернул назад. Но жили мы раздельно, встречались раз в год.

Источник: anatoly_kashpirovskiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Потеряв всё в США, Анатолий Кашпировский вернулся в Россию. Целитель устроил гастроли по стране в 2015 году, а также регулярно появлялся на телеэкранах. Но от былой славы не осталось и следа.



— То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью, — сетовал Кашпировский. — Всё пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол.



Сегодня Анатолий Кашпировский живет в Москве вместе с третьей женой, с которой познакомился еще во время ссоры со второй супругой.



— Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности, — признаётся Кашпировский.

Источник: Anatoly Kashpirovsky / YouTube.com











Гипнотизер ведет YouTube-канал, на который подписаны почти полмиллиона человек — на нем Кашпировский проводит онлайн-исцеления и публикует старые записи. Никого, кроме подписчиков и любимой рядом, у целителя не осталось.

