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Наука Сам построил планетарий. История пенсионера, который в 92 года рассказывает людям о космосе

Сам построил планетарий. История пенсионера, который в 92 года рассказывает людям о космосе

Виктор Матюшин считает, что знания об устройстве Вселенной в корне меняют жизнь

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Виктор Иванович до сих пор сам проводит уроки детям

Виктору Ивановичу Матюшину 92 года, всю свою жизнь он прожил в поселке Краснооктябрьском под Майкопом. Виктор Иванович верит в Бога, 20 лет он прослужил пастором местной евангельской церкви, а когда вышел на пенсию, решил заняться чем-то для души. Так родилась идея построить первый в районе планетарий, который открылся в 2002 году.

Чиновники не верили, что простой пенсионер сможет воплотить в жизнь свою идею. Для здания с куполом нужен сложный проект, аппаратура стоила миллионы рублей. Но семья Матюшиных смогла заработать деньги на производстве гипсовых изделий и создать планетарий за собственные накопления. Чтобы узаконить его, потребовалось еще более 15 лет и помощь федеральных СМИ.

У Виктора Ивановича всего семь классов образования, но более чем за 20 лет он прочитал сотни книг о космосе. Сейчас он дает вводные уроки детям и редким туристам. Пенсионер почти полностью передал свои дела детям, но до сих пор мечтает, что в его планетарий будут съезжаться люди со всей страны. Подробнее об уникальном проекте 92-летнего майкопчанина смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Майкоп Планетарий Виктор Матюшин Звезды Космос
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