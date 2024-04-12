Сам построил планетарий. История пенсионера, который в 92 года рассказывает людям о космосе

Виктор Иванович до сих пор сам проводит уроки детям Источник: Городские порталы

Виктору Ивановичу Матюшину 92 года, всю свою жизнь он прожил в поселке Краснооктябрьском под Майкопом. Виктор Иванович верит в Бога, 20 лет он прослужил пастором местной евангельской церкви, а когда вышел на пенсию, решил заняться чем-то для души. Так родилась идея построить первый в районе планетарий, который открылся в 2002 году.



Чиновники не верили, что простой пенсионер сможет воплотить в жизнь свою идею. Для здания с куполом нужен сложный проект, аппаратура стоила миллионы рублей. Но семья Матюшиных смогла заработать деньги на производстве гипсовых изделий и создать планетарий за собственные накопления. Чтобы узаконить его, потребовалось еще более 15 лет и помощь федеральных СМИ.