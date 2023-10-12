Звездопад с самыми быстрыми и яркими метеорами пронесется над Новосибирском — когда его ждать

В небе над Новосибирском можно будет увидеть метеорный поток Ориониды. Пик активности состоится 21 октября.
Звездопад начнется 17 октября и закончится 26 октября. Название потока связано с тем, что его радиант — место на небе, из которого вылетают метеоры — находится в северо-восточной части созвездия Ориона. Подробнее о явлении НГС рассказал Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария:
— В ночь с 21 на 22 октября радиант метеорного потока начнет восходить после 23:00 на востоке и к 06:00 окажется на юге в максимально высоком положении над горизонтом. Таким образом вторая половина ночи окажется оптимальной для наблюдения этого удивительного природного явления.
Во время пика активности можно увидеть до 30 падающих звезд в час. Особенность Орионид заключается в том, что метеоры вылетают с очень высокой скоростью — около 66 километров в секунду.
— Считается, что метеоры-Ориониды самые быстрые и самые яркие среди других метеорных потоков. Родоначальницей Орионид является знаменитая комета Галлея, твердые частички, когда-то выпавшие из хвоста этой кометы, и являются орионидами, — объяснил Олег Кашин.
Сама комета Галлея в следующий раз пролетит над землей в 2061 году.
В этом октябре над Новосибирском пронесся метеорный поток Дракониды. Во время него можно было наблюдать 10 метеоров за час.