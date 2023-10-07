freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 100.49
eur 106.01
Тема дняНа Кирова в яму провалился грузовик
Все новости
Все новости

В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Дракониды — когда и где будет видно падающие звезды

Количество падающих звезд в это время будет доходить до 10 в час

310

Лучше всего наблюдать за звездопадами за городом

Поделиться

В ночь с 8 на 9 октября новосибирцы смогут увидеть в небе над городом пик метеорного потока Дракониды. За ним можно будет наблюдать невооруженным глазом.

— Во время его пика можно будет увидеть 10 метеоров за час. Наблюдать за ним лучше всего над северной частью горизонта, в районе Большого Ковша и Малой Медведицы, — пояснил сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Дракониды — это метеорный поток, который исходит из созвездия Дракона и длится с 6 по 10 октября. Метеоры имеют красный цвет и движутся медленно. По словам специалиста, лучше всего наблюдать за звездопадами за городом, где небо не засвечено.

Ранее новосибирцы могли наблюдать пик метеорного потока Персеиды. В час можно было увидеть 60 падающих звезд.

По теме

Метеорный потокЗвездыНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter