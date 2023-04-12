В небе над городом новосибирцы смогут увидеть яркий метеорный поток — когда и где смотреть

С 16 по 25 апреля в Новосибирской области можно наблюдать первый весенний метеорный поток Лириды. Своего пика он достигнет 23 апреля.



— Это один из ярких метеорных потоков, который мы можем наблюдать в весенний период, он связан с кометой Тэтчера. Комета — это глыба пыли вперемешку со льдом. Когда лед тает, он улетучивается из кометы, превращается в хвост и образует рой пыли и льдинок, дрейфующих в пространстве, — рассказал НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.