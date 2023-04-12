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В небе над городом новосибирцы смогут увидеть яркий метеорный поток — когда и где смотреть

В момент своего пика он может достигать 20 метеоров в час

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Над Новосибирском можно будет увидеть падающие звезды

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С 16 по 25 апреля в Новосибирской области можно наблюдать первый весенний метеорный поток Лириды. Своего пика он достигнет 23 апреля.

— Это один из ярких метеорных потоков, который мы можем наблюдать в весенний период, он связан с кометой Тэтчера. Комета — это глыба пыли вперемешку со льдом. Когда лед тает, он улетучивается из кометы, превращается в хвост и образует рой пыли и льдинок, дрейфующих в пространстве, — рассказал НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

По словам специалиста, лучше всего наблюдать за потоком вдали от городских огней, примерно в 2–4 часа ночи. В момент пика звездопада можно увидеть до 20 метеоров в час.

Ранее жители Новосибирской области могли наблюдать в небе соединение двух ярких планет — Венеры и Юпитера. Посмотрите на видео с этим явлением.

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