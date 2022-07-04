«Ты был лучшим отцом»: каким запомнили Дмитрия Колкера — ученый скончался, когда его арестовали и увезли в Москву

«Яркий, талантливый, бесконечно светлый человек»

Воспоминания друзей Дмитрия Колкера у себя на странице «ВКонтакте» публикует его дочь Алина Миронова. Одно из воспоминаний от жены коллеги:

— Мой муж последние несколько лет работает с Дмитрием Борисовичем, я тоже была с ним знакома. Мы всегда относились к нему с любовью, уважением и восхищением, и запомним его как яркого, талантливого, неординарного и бесконечно светлого человека. Мы будем его помнить всегда, — пишет Ольга Усова.



Далее также приводим высказывания знакомых ученого, которые на своей странице опубликовала Алина Миронова.