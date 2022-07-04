«Ты был лучшим отцом»: каким запомнили Дмитрия Колкера — ученый скончался, когда его арестовали и увезли в Москву
Физик в 4-й стадии рака не пережил арест по подозрению в госизмене
2 июля в московской больнице скончался новосибирский ученый Дмитрий Колкер. Туда его привезли из СИЗО, где он оказался из-за подозрений в госизмене. Перед арестом Колкер, по словам его родственников, с раком в 4-й стадии находился в новосибирской частной клинике. Там он получал поддерживающую терапию. Мы собрали воспоминания близких и коллег ученого.
Замечательный человек и выдающийся ученый
— Дима был замечательным человеком, выдающимся ученым. Мы познакомились где-то в 2010–11 году, когда я перешел на работу в Институт лазерной физики. Он в то время был научным сотрудником. Сразу был виден высокий научный уровень. Еще его отличало умение работать с молодежью. Его работы в принципе экспериментальные. В экспериментальной работе много рутины, а он мог сделать ее интересной. У него отличные ученики, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Тайченачев, директор Института лазерной физики СО РАН.
«Наша страна потеряла одного из лучших»
— Дмитрий и Наталья Колкеры в нашем научном кафе рассказывали об органах и органной музыке. Это был незабываемый вечер. Готовились к нему основательно. Друзья из студии «Мотор» даже сняли по нашей просьбе шикарную короткометражку к этому дню. В ней Дмитрий рассказывал про хитрости в устройстве органа. Как и лазерная физика, органная музыка была для него страстью и любимым занятием. Он мечтал о том, чтобы развивать в Академгородке и в Новосибирске органную культуру, искал деньги, чтобы установить орган в НГУ. Мы подружились. И хотя виделись нечасто, но каждый раз это было душевное общение. Это был родной, близкий мне человек. Абсолютно уверен, что все обвинения высосаны из пальца. Наша страна потеряла одного из самых лучших своих сынов, выдающегося ученого и прекрасного человека, — написал сотрудник ботсада и руководитель открытой лаборатории природоохранной биологии Александр Дубынин.
«Яркий, талантливый, бесконечно светлый человек»
Воспоминания друзей Дмитрия Колкера у себя на странице «ВКонтакте» публикует его дочь Алина Миронова. Одно из воспоминаний от жены коллеги:
— Мой муж последние несколько лет работает с Дмитрием Борисовичем, я тоже была с ним знакома. Мы всегда относились к нему с любовью, уважением и восхищением, и запомним его как яркого, талантливого, неординарного и бесконечно светлого человека. Мы будем его помнить всегда, — пишет Ольга Усова.
Далее также приводим высказывания знакомых ученого, которые на своей странице опубликовала Алина Миронова.
Самый добрый и улыбчивый
— Я с ним служил полгода в учебке в Коченево. В тот период всех студентов брали в армию. Я также из НЭТИ. Помню Дмитрия как, пожалуй, самого доброго, позитивного и улыбчивого сослуживца. И вроде Дмитрий вскоре был переведен, как еще один мой товарищ, в музыкальный взвод. Все самые интеллигентные ребята оказались там, и я пожалел, что не имею музыкального образования. Поэтому мы с ним плотно соприкасались только месяц-два. К сожалению, после уже не пересекались ни разу, — написал сослуживец ученого Дмитрий Терещенко.
Настоящий ученый
— Около десяти лет назад Дмитрий Борисович преподавал в седьмой гимназии факультативный курс по лазерной физике. Вместе с некоторыми одноклассниками я посещал этот курс, несколько раз мы были в лаборатории в Академгородке. Я запомнил Дмитрия Борисовича как прекрасного человека. Очень умного, твердо верящего в успех своей идеи, в общем — настоящего учёного. Именно он первый познакомил меня с миром большой науки, показал, какими интересными могут быть исследования и жизнь в этой сфере. И пусть я выбрал другой путь, о Дмитрии Борисовиче остались исключительно приятные воспоминания, — написал Олег Князев, ученик Дмитрия Колкера.
«Улыбающийся Дима, которого никак не получается пошатнуть»
— Мы знакомы около 50 лет. Последний раз мельком встречались около полутора лет назад, и я, к сожалению, не знал о его болезни. Вчера узнал сразу две трагичные новости разом. Всё это очень грустно. [Помню], в детстве я с родителями приехал к Диме на день рождения. Вначале — праздничный ужин, потом дети ушли в маленькую комнату играть с подарками, а потом все снова собрались вместе. Когда мы как следует разбаловались, как-то получилось, что мы, малышня (я был примерно на пять лет младше), начали пытаться столкнуть Диму с места, уронить его, или хотя бы покачнуть. Но у нас не получалось. Тогда я попробовал сделать это с разбега. И снова не получилось. Я разбегался и толкал его снова и снова, но с тем же результатом я мог бы толкать пятиэтажку. Он не сделал даже полшага назад, хотя мы с умыслом поставили его на шаткий диванчик. Это было грандиозное удивление для меня. Да, конечно, дело было в разнице масс, но с тех пор, когда я думаю об устойчивости человека к обстоятельствам, я вот уже много лет вспоминаю этот образ. Улыбающегося Диму, которого никак не получается пошатнуть, — вспомнил Сергей Анциферов, друг детства Дмитрия.
«Так не должно было произойти»
О Дмитрии Колкере в соцсетях пишут и его дети:
— Ты был лучшим отцом, и я тебе очень благодарен, за то, кем я стал благодаря тебе. Тебя знает весь мир, — написал сын ученого Максим.
— Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей. Но я точно знаю, что он до последнего чувствовал, что все мы с ним. Он говорил: «Я хочу, чтобы вы все сплотились. Я хочу, чтобы был мир». Мы исполнили твое последнее желание, дорогой и любимый папа! Жаль, что такой ценой. Но мы все с тобой! — поделилась дочь Дмитрия Алина Миронова.
О смерти узнали из соцсетей
О смерти Дмитрия Колкера высказались и в Новосибирском государственном университете, где он работал.
— В НГУ официальной информации о смерти Дмитрия Колкера, работавшего по совместительству, не поступало. О смерти ученого в университете стало известно из информации, предоставленной его сыном — Максимом Колкером — в социальных сетях. Университет выражает соболезнования семье Дмитрия Колкера и готов оказать материальную помощь, — сообщили корреспонденту НГС в НГУ.
Семья Дмитрия сейчас собирает средства на похороны, адвокатов и транспортировку тела из Москвы.
— У нас небольшой запас ресурсов, — поделился в соцсетях сын ученого Максим.
Дмитрий Борисович Колкер — доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах. Заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета НГУ и в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). В этом сюжете мы собирали всё об уголовном преследовании ученого.
Дмитрий Колкер — не единственный ученый, которого арестовали на прошлой неделе. После задержания Колкера стало известно о задержании еще одного физика — Анатолия Маслова. 75-летнего ученого также подозревали в госизмене, его доставили в Москву, в СИЗО «Лефортово».