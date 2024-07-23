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Религия Собор архангела Гавриила в 2024 году: значение, традиции и приметы дня

Собор архангела Гавриила в 2024 году: значение, традиции и приметы дня

Его отметят 26 июля

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3 комментария
В храмах 26 июля проводят службы в честь праздника

26 июля верующие отмечают Собор архангела Гавриила. Рассказываем о значении и традициях этого праздника.

Как сообщает сайт православного журнала «Фома», считается, что праздник установили после того, как в XVII веке освятили храм в честь архангела. Гавриил — служитель Бога, возвестивший о приходе Спасителя.

Архангел сообщил Деве Марии весть о Воплощении Сына Божия. Также он незримо был с ней в Иерусалимском храме и охранял ее во время земной жизни. Также он явился священнику Захарии и предсказал рождение Иоанна Предтечи. Кроме этого, во сне он сказал Иосифу Обручнику о рождении Иисуса Христа, предупредил о замыслах Ирода и велел бежать в Египет после рождения Спасителя.

26 июля верующие вспоминают о явлениях архангела Гавриила и его исполнении воли Божьей. В храме в этот день проводят богослужения в честь праздника.

С датой связаны и приметы погоды. Считается, что если 26 июля погода сухая, то осень будет теплой. Сильный дождь может предупреждать о плохом урожае, а тучи предвещают резкую перемену погоды. Много мошкары — к хорошему урожаю грибов.

19 августа отмечают Преображение Господне и Яблочный Спас. В эту дату в храмах проводят богослужения, а верующие приносят яблоки в церковь, чтобы их освятить. НГС рассказывал о традициях этого дня.

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Религия Архангел Гавриил Вера Православие Приметы
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Комментарии
3
Гость
23 июля 2024, 13:52
Опять православный праздник и приметы (язычество) в одном флаконе.
Гость
23 июля 2024, 14:05
Ангел, громче продуди – нам не слышно гласа трубного, Мы немножечко оглохли после танца жизни трудного, В этой бегалке-стрелялке слишком часто были трупами - И поэтому порой не догоняем что-то тупо мы. Нет, не ноты Dies Irae – это рация полиции, По горам гуляют девочки с собаками-убийцами, Наша музыка – отбой, наши лица звали мордами, Мы когда-то были гордыми, пока не стали мёртвыми. К нам свободу подпускали лишь на расстоянье выстрела, Мегафоны исходили манифестами речистыми, Мы солдатами рождались, умирали пацифистами, А Весёлый Роджер скалился-подмигивал нам издали. На великом и могучем говорили лишь с медведями, То ли стон, а то ли мат – посерёдке междометия, Раз для песни нет ещё ни стиха, ни красноречия… Но подумать хорошо – и сказать-то было нечего. Трубный глас, трубный глас, Гавриил, сыграй, сыграй для нас!
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