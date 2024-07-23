Собор архангела Гавриила в 2024 году: значение, традиции и приметы дня

В храмах 26 июля проводят службы в честь праздника Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











26 июля верующие отмечают Собор архангела Гавриила. Рассказываем о значении и традициях этого праздника.



Как сообщает сайт православного журнала «Фома», считается, что праздник установили после того, как в XVII веке освятили храм в честь архангела. Гавриил — служитель Бога, возвестивший о приходе Спасителя.



Архангел сообщил Деве Марии весть о Воплощении Сына Божия. Также он незримо был с ней в Иерусалимском храме и охранял ее во время земной жизни. Также он явился священнику Захарии и предсказал рождение Иоанна Предтечи. Кроме этого, во сне он сказал Иосифу Обручнику о рождении Иисуса Христа, предупредил о замыслах Ирода и велел бежать в Египет после рождения Спасителя.



26 июля верующие вспоминают о явлениях архангела Гавриила и его исполнении воли Божьей. В храме в этот день проводят богослужения в честь праздника.



С датой связаны и приметы погоды. Считается, что если 26 июля погода сухая, то осень будет теплой. Сильный дождь может предупреждать о плохом урожае, а тучи предвещают резкую перемену погоды. Много мошкары — к хорошему урожаю грибов.



19 августа отмечают Преображение Господне и Яблочный Спас. В эту дату в храмах проводят богослужения, а верующие приносят яблоки в церковь, чтобы их освятить. НГС рассказывал о традициях этого дня.

