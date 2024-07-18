Преображение Господне и Яблочный Спас в 2024 году: дата, традиции и приметы

В праздник принято делиться урожаем с теми, кто в этом нуждается Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











19 августа 2024 года отметят Преображение Господне и Яблочный Спас. В эту дату храмах проводят богослужения, а верующие приносят яблоки в церковь, чтобы их освятить. Рассказываем подробности о значении и традициях праздника.



Как сообщает православный журнал «Фома», Яблочный Спас каждый год празднуют 19 августа. В этот день отмечают Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Традиция освящать яблоки появилась после внедрения греческого календаря празднеств. В этот день было принято благословлять виноград, но, так как в России и он встречался редко, ягоды заменили фруктами.



Накануне Преображения в храмах совершается Всенощное Бдение, а утром — Литургия. Поются тропарь и кондак праздника, читаются специальные молитвы с просьбой благословить урожай и верующих, после этого яблоки окропляют святой водой. Нужно помнить главное значение праздника, а именно, что в этот день Иисус показал путь преображения.

С этой датой связаны и народные приметы о погоде. Считается, что если 19 августа идет дождь, то можно рассчитывать на богатый урожай грибов. Ветер предупреждает о холодной осени, пожелтевшие листья на деревьях — о ранних заморозках. При этом, если осадков в этот день не было, то и стоит ждать сухой погоды осенью.



14 августа верующие отмечают Медовый Спас. Мы рассказывали о традициях и приметах праздника.