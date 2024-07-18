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Религия Преображение Господне и Яблочный Спас в 2024 году: дата, традиции и приметы

Преображение Господне и Яблочный Спас в 2024 году: дата, традиции и приметы

Праздник отметят в августа

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1 комментарий
В праздник принято делиться урожаем с теми, кто в этом нуждается

19 августа 2024 года отметят Преображение Господне и Яблочный Спас. В эту дату храмах проводят богослужения, а верующие приносят яблоки в церковь, чтобы их освятить. Рассказываем подробности о значении и традициях праздника.

Как сообщает православный журнал «Фома», Яблочный Спас каждый год празднуют 19 августа. В этот день отмечают Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Традиция освящать яблоки появилась после внедрения греческого календаря празднеств. В этот день было принято благословлять виноград, но, так как в России и он встречался редко, ягоды заменили фруктами.

Накануне Преображения в храмах совершается Всенощное Бдение, а утром — Литургия. Поются тропарь и кондак праздника, читаются специальные молитвы с просьбой благословить урожай и верующих, после этого яблоки окропляют святой водой. Нужно помнить главное значение праздника, а именно, что в этот день Иисус показал путь преображения.

С этой датой связаны и народные приметы о погоде. Считается, что если 19 августа идет дождь, то можно рассчитывать на богатый урожай грибов. Ветер предупреждает о холодной осени, пожелтевшие листья на деревьях — о ранних заморозках. При этом, если осадков в этот день не было, то и стоит ждать сухой погоды осенью.

14 августа верующие отмечают Медовый Спас. Мы рассказывали о традициях и приметах праздника.

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Яблочный Спас Преображение Церковь Вера Религия
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Комментарии
1
Гость
18 июля 2024, 09:30
В Сибири нормальные яблоки тоже редко растут, а в магазине можно и виноград купить если так хочется что то освятить.
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