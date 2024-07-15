Медовый Спас в 2024 году: значение, традиции и приметы праздника

Август — сезон сбора меда Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











14 августа верующие отмечают Медовый Спас. В этот день принято приносить на освящение в церкви мед нового урожая. Но на этот день есть и другие традиции. Рассказываем о них подробнее.



В эту дату отмечают сразу несколько значимых событий. Первое — Праздник изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в Константинополе в IX веке, когда Честным Древом Креста в августе освящали улицы от болезней. Также 14 августа проводят празднество Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. В этот день начинается Успенский пост.



Накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение, во время которого происходит вынос креста. 14 августа совершают Божественную литургию, а затем малое освещение воды. В храмы приносят мед нового урожая, чтобы его освятить.



Дома в этот день принято готовить постные блюда с медом, например, блины или коврижки.

С Медовым Спасом связаны и погодные приметы. Считается, что сильные порывы ветра предупреждают о том, что зимой будет много снега. Теплый ветер — к скорому дождю. Согласно поверьям, какая погода выдалась 14 августа, такой будет и 28 августа.



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