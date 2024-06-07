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Религия Курбан-байрам в 2024 году: дата праздника, значение и традиции

Курбан-байрам в 2024 году: дата праздника, значение и традиции

В этот день вспоминают жертву пророка Ибрагима

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В Курбан-байрам принято закалывать барана или другое крупное животное

В середине июня мусульмане отметят один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам (Ид аль-Адха — на арабском языке). В этот день в жертву приносят животных. Рассказываем о традициях этого праздника.

Значение праздника

Курбан-байрам отмечают на 10 день месяца Зуль-хиджа, через 70 дней после празднования Ураза-байрама. В 2024 году дата выпадает на 16 июня. В этот день вспоминают, как пророк Ибрагим был готов принести в жертву своего единственного и долгожданного сына Исмаила.

Как писал в книге «История пророков» Саид-афанди аль-Чиркави, Ибрагим переселился в Шам и пообещал принести в жертву Аллаху сына, если тот у него родится. Но потом он забыл об обете. Через некоторое время Аллах напомнил пророку об обещании, и во сне повелел принести сына в жертву. Тогда Ибрагим вспомнил об обете и решил исполнить его.

Пророк сказал своему сыну Исмаилу, чтобы тот взял веревку и нож и пошел с ним. В пути сын спросил, зачем это нужно, на что отец ответил, что принесет в жертву барана. Джинн Иблис пытался помешать ему, но ему это не удалось. Дойдя до нужного места, Ибрагим рассказал сыну об указании Всевышнего. Исмаил показал свою покорность и согласился стать жертвой.

Ибрагим связал сына и уложил на бок. Но Исмаил сказал, что некрасиво перевязывать его, как овцу, и потому пророк снял с него веревки. Отец попрощался с сыном и провел ножом по шее — но тот не оставил следа. Исмаил отвернулся, чтобы отцу не было тяжело смотреть на его лицо. Но и после этого нож не навредил сыну. Увидев это, все ангелы, звери и птицы начали просить Аллаха пожалеть отца и сына. Ангел Джабраил привел из рая барана величиной с верблюда, и было велено зарезать его вместо Исмаила.

Празднование

Ночь Курбан-Байрама принято проводить на богослужении, всенощном ибадате, или хотя бы провести в молитве последнюю треть ночи. Если и это сложно сделать, то нужно постараться совершить ночной и утренний намазы в мечети с другими верующими.

Утром совершают омовение, стригут волосы и ногти, надевают чистую одежду, если есть возможность — новую, и отправляются в мечеть. Есть перед этим нельзя.

В этот день принято резать жертвенных животных, чаще всего — баранов. Но также можно использовать верблюдов, крупный рогатый скот, в редких случаях — домашнюю птицу. От одной семьи — одно животное. Это можно делать после утренней молитвы в течение трех дней. Продавать мясо жертвенных животных нельзя.

На Курбан-Байрам принято встречаться с родственниками, накрывать стол, дарить подарки. В некоторых странах или регионах этот день — выходной.

10 апреля мусульмане отметили Ураза-байрам — праздник разговения после поста. Как проходил праздничный намаз в Новосибирске, смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

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Религия Ислам Мусульмане Курбан-байрам
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