«Просто людей нужно спрашивать!»: священники — о строительстве мечетей в России и межнациональных конфликтах

— Участки для строительства церквей или мечетей выделяются районным архитектором или главным архитектором города Москвы, а людей, как правило, никто не спрашивает. Принимаются чисто бюрократические решения, и это ошибка. Потому что, когда на участок уже закрепили какое-то культовое здание, церковь или мечеть, жители вдруг узнают и говорят: «Как же так? Мы же не хотим». И вполне справедливо, что они не хотят. Когда я был настоятелем двух строящихся церквей в Чертанове, мы сами обходили квартиры и спрашивали жителей. Троицкая церковь в Чертаново — это как раз результат нашей работы в нулевые годы: и храм стоит, и никто не против. В итоге мир, тишина и спокойствие. С той поры построены еще четыре храма в Чертаново, и никаких эксцессов там не было. Просто людей нужно спрашивать!



Второй аспект — мусульмане и православные живут в одних и тех же районах. Поэтому нельзя найти место, где живут компактно мусульмане, и поставить там мечети так, чтобы никто не возражал. Нельзя построить церковь так, чтобы не задеть чьи-нибудь интересы. Там живут атеисты, там же — мусульмане, буддисты или еще кто-нибудь. Москва смешанная, конфликт неизбежен. Значит, надо заранее всё продумывать, искать варианты и разговаривать с людьми.

