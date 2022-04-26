«Изгоняющий дьявола»: новосибирец снял фильм о священнике, который борется со злыми духами
Отец Василий отчитывает бесноватых
Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм об отце Василии (Лихване) — православном батюшке, который отчитывает бесноватых. Для того чтобы найти священника редкой специализации, репортеру пришлось ехать в Новокузнецк.
— Я давно искал экзорциста, — рассказал Дмитрий Кабанов НГС, — думал даже в Орел поехать, но в итоге нашел его ближе. Отец Василий не отрицает медицину и науку, но, по его словам, когда такие сложные ситуации (человек одержим бесами), может только Господь помочь.
— Такие концерты были, — рассказывал журналисту о тяжелых буднях экзорциста отец Василий, — они [одержимые] кричали, визжали... <...> Матерятся, плохие такие слова, даже так было, что девчонка начинает крутиться, ее два парня берут за руки — и у нее такая сила, [что] эти парни с ней крутятся.
Вместе с журналистом в Новокузнецк отправился новосибирский ученый Владимир Барахнин. В интервью Дмитрию он подтвердил, что отец Василий обладает невероятно сильной энергетикой, а некоторые факты одержимости современная наука объяснить не может.
Владимир Барахнин — доцент, доктор технических наук, профессор кафедры общей информатики факультета информационных технологий НГУ, профессор кафедры систем информатики факультета информационных технологий НГУ, заведующий кафедрой математического моделирования механико-математического факультета НГУ.
Отец Василий является медийной личностью: в 2017 году его снимали журналисты телеканала НТВ, также, по словам Дмитрия Кабанова, батюшка-экзорцист дважды встречался с репортерами из Японии.
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