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«Изгоняющий дьявола»: новосибирец снял фильм о священнике, который борется со злыми духами

Отец Василий отчитывает бесноватых

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Отец Василий отчитывает бесноватых со всей страны и с удовольствием раздает интервью журналистам

Отец Василий отчитывает бесноватых со всей страны и с удовольствием раздает интервью журналистам

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Новосибирский журналист Дмитрий Кабанов снял фильм об отце Василии (Лихване) — православном батюшке, который отчитывает бесноватых. Для того чтобы найти священника редкой специализации, репортеру пришлось ехать в Новокузнецк.

— Я давно искал экзорциста, — рассказал Дмитрий Кабанов НГС, — думал даже в Орел поехать, но в итоге нашел его ближе. Отец Василий не отрицает медицину и науку, но, по его словам, когда такие сложные ситуации (человек одержим бесами), может только Господь помочь.

— Такие концерты были, — рассказывал журналисту о тяжелых буднях экзорциста отец Василий, — они [одержимые] кричали, визжали... <...> Матерятся, плохие такие слова, даже так было, что девчонка начинает крутиться, ее два парня берут за руки — и у нее такая сила, [что] эти парни с ней крутятся.

Вместе с журналистом в Новокузнецк отправился новосибирский ученый Владимир Барахнин. В интервью Дмитрию он подтвердил, что отец Василий обладает невероятно сильной энергетикой, а некоторые факты одержимости современная наука объяснить не может.

Владимир Барахнин — доцент, доктор технических наук, профессор кафедры общей информатики факультета информационных технологий НГУ, профессор кафедры систем информатики факультета информационных технологий НГУ, заведующий кафедрой математического моделирования механико-математического факультета НГУ.

Отец Василий является медийной личностью: в 2017 году его снимали журналисты телеканала НТВ, также, по словам Дмитрия Кабанова, батюшка-экзорцист дважды встречался с репортерами из Японии.

Ранее НГС задавал 30 наивных вопросов адекватному священнику. Что он ответил?

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