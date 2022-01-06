«Зайду поставлю свечку, и всё будет ништяк»: 30 наивных вопросов адекватному священнику

Священник априори прав в своих суждениях?

— Принадлежность к клиру, к духовенству, не гарантирует того, что человек в данный момент ведет работу над собой. Это не гарант того, что он будет знать догматическую систему церкви. Мы все живые люди. Священники тоже. В этом и кроется загвоздка. В 90-х годах общество во многом объединилось вокруг церкви, превратившись из воинствующих безбожников в христианскую нацию буквально за несколько лет. Причастность к такой массовой картинке не означает, что ты ведешь работу над собой. Резкий формальный рост церкви существенно опередил рост духовного института. Это как с подростками, которым паспорт выдают в 14 лет, а право голоса появляется только в 18. Потому что его воля, ум, интеллект еще формируются.



Так же получилось здесь. Огромное количество абсолютно искренних людей пришли в церковь. Но не все были готовы к работе над собой, к преодолению своих кризисов. Кто-то поэтому лишь формально был причастен к церкви.



Бывает выгорание от работы в церкви?

— Подавляющее большинство приходит в церковь абсолютно честно и искренне. Это верующие люди. Но в какой-то момент происходит надлом, выгорание. Постоянное стремление заставить свою природу работать не так, как она привыкла, не зная алгоритмов, приводит как раз к тому, что человек ломается. Все эти истории про то, как мы грешим, зачастую как раз обусловлены тем, что человек сломался. Но сам себе боится честно в этом признаться. Не может сказать, что больше не может жить так, как он жил. Есть люди, которые привыкли быть священниками, они не знают, а как вообще иначе жить.



Если у священника происходит выгорание, и видно, что он сам с ним не справляется, то ему постараются помочь. Если для него будет полезна смена социума, его могут перевести из одного прихода в другой, сменить географию служения, для стабилизации внутренней дисциплины могут наложить прещение (наказание. — Прим. ред.). Например, не разрешать в течение какого-то времени совершать богослужение. Это часто становится работающей мотивацией, чтобы взять себя в руки. Иногда это может выглядеть и ощущаться бездушной системой, но посыл здесь другой — помочь человеку разобраться в себе. Крайняя мера — извержение из сана. Такое бывает. Жизнь после сана бывает разной: человек находит себе новую специальность, но некоторые стремятся остаться в «помогающих» профессиях. Кто-то переквалифицируется в психолога, кто-то идет по пути коучинга. Но лично мне было бы сложно консультироваться по важным жизненным вопросам у того человека, который перечеркнул свои убеждения.



Часто бывает так, что выгорание человека совмещается с его моральным падением. Он думает, что его точно сейчас лишат сана, и уходит сам. При этом это происходит с очень громким хлопком двери и последующей резкой критикой церкви. В таких историях при детальном анализе выясняется, что у священника произошло выгорание, он не смог справиться со своими кризисами и стал вести аморальный образ жизни. Настолько аморальный, что он никак не был совместим со служением.

