«Начинайте с хрущевок на окраинах»: сибиряки поделились своей мудростью в ипотечном вопросе

Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Читатели НГС не остались равнодушны к публикации о недоступности ипотеки для молодых семей. Они написали больше двух сотен комментариев. НГС собрал самые интересные мнения.

Часть комментаторов разделили мнение героев публикации о том, что ипотеку молодоженам взять в 2024 году практически невозможно. Они тоже недовольны сложившимися условиями.

– Рынок вторички вообще убили, все сделано только для застройщика. Купить квартиру на вторичке можно только за живые деньги, – возмущен комментатор под ником Zemb.

– Не понимаю логики льготной ипотеки <в части> ограничения возраста детей. До 6 лет ребенку должно быть. А моему 10. Он что – работать вышел? Перестал кушать и расти? Я понимаю, 18 лет, вроде как взрослый, опять же тоже вряд ли работает, чтобы родителям легче финансово стало, – пишет другой комментатор.

Иные комментаторы наоборот готовы поделиться своим позитивным опытом успешной покупки квартиры в ипотеку.

— Статья для паникеров написана, — уверен гость. — Давайте мыслить трезво. За последние несколько лет квартиры подорожали в разы как раз из-за дешёвой ипотеки. А ведь ещё недавно можно было купить полноценную однокомнатную квартиру 35 метров за 1400 тысяч рублей. Понятно, что при ставке 20 % ипотека фактически отсутствует, но ипотека вообще была буквально лет 15, а до этого люди копили и таки покупали, даже в 90-е. Я это к чему. Ситуация меняется. Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Но если цены на квартиры выросли, да ещё и ипотека подорожала — ну смысл биться головой о стену, это ж временное явление, ну нет вообще никакого смысла сейчас идти напролом и влезать в долги. Иногда для хорошей охоты надо уметь выждать. А вот насчёт детей как раз сейчас нормальное время, чтобы заводить. Хорошую квартиру можно снять за 30 тысяч, это при доходах в 150 тысяч (как у семейной пары в публикации) и на жизнь останется много.

— Когда ипотека только начиналась, первоначальный взнос был от 30 %. Проценты были в районе 17-19 в разных банках. Цена квартир была ниже, но и з/п в 30 косарей была выше средней. Многие за 15-20 работали в Новосибирске в те годы. Платеж у меня лично на первую квартиру был сначала 16, потом досрочными гашениями снизил до 11. Да, жестко было временами, но принципиально сейчас всё также на рынке. Начинайте с хрущевок на окраинах, гасите досрочно по максимуму возможностей, постепенно переберетесь в нужный район со второй-третьей ипотеки, — раскрыл свой секрет успеха комментатор под ником Вoван щербатый.

— Очередная прописная истина. Всё надо делать вовремя. Что людям мешало взять ипотеку 2 года назад? Я взял под 9,9 % годовых. Сначала пытался гасить досрочно. Одним платежом уменьшил срок сразу на 5 лет. А потом смотрю, ставки по вкладам повышаются. И решил не гасить ипотеху досрочно. И в результате у меня процентов набегает больше, чем ежемесячный платеж. Даже с учётом налогов. Так что у меня бесплатная ипотека, — похвалился гость.

Некоторые читатели предлагают молодым отказаться от жизни в больших городах:

— Вот и настало то время, когда можно обратно разъезжаться по деревням и поселкам. До этого все в город ехали. А теперь просто, чтобы быть в городе, 25-30 тысяч надо только, чтоб где-то снимать квартиру. Но с местными зарплатами в таком случае не останется на жизнь, — сетует гость.

— В деревне и посёлке работать нужно, а в городе всё само делается: отопление и канализация работает, — возразил ему другой гость.

— Да, куда ни кинь — всюду клин. Но на самом деле пора строить частные дома. Земли хватает. Себестоимость постройки без фанатизма около 35 тысяч рублей за метр квадратный (личное мнение). По крайней мере, не кабала многолетняя в виде кредитов и ипотеки, — рассуждает в пользу строительства ИЖС еще один комментатор.