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Недвижимость Семейная ипотека заканчивается раньше срока: Минфин предупредил о нехватке средств для льготной программы

Семейная ипотека заканчивается раньше срока: Минфин предупредил о нехватке средств для льготной программы

Банки приостанавливают и ужесточают выдачу кредитов

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7 комментариев

Банки запредельно увеличили первоначальный взнос

У банков заканчиваются деньги, выделенные государством на программу «Семейной ипотеки». По данным Минфина РФ, лимитов хватит до ноября. Когда средства будут израсходованы, получить такой кредит не получится.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Финансовым организациям, которые участвуют в программе, компенсируют недополученный доход за разницу между рыночной и сниженной ставкой.

У банков осталось еще 427 млрд рублей на выдачу семейной ипотеки. Правда, большая часть средств находится у мелких кредитных организаций. Новых средств из бюджета ждать не стоит. В Минфине сообщили «Известиям», что будут следить за ситуацией до конца года.

«Семейная ипотека» — это льготная программа кредитования с пониженной ставкой в 6%. Ей могут воспользоваться россияне с детьми. Пока ее продлили до 2030 года.

Крупные банки из-за отсутствия средств ужесточают условия выдачи или вовсе блокируют программу.

По данным «ДОМ.РФ», у «Альфа-Банка» кончились лимиты. Он даже превысил их на 1,3 млрд рублей. РСХБ использовал средства на 98,5%, также они почти полностью закончились у банка «Уралсиб».

На приостановку в выдаче «Семейной ипотеке» пошли «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и «Почта банк». В тоже время ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк ввели заградительные условия для заемщиков. Им предлагают первоначальный взнос в 50,01%.

Однако хоронить идею о семейной ипотеке еще рано. В Минфине заверили, что перераспределили лимиты между банками. Значит, средства на выдачу ипотеки вновь появятся у крупных игроков. Правда, нет никаких гарантий, что они начнут смягчать условия для заемщиков.

Если россияне не смогут покупать жилье с помощью семейной ипотеки, то это сильно ударит по рынку новостроек, уверена, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

— Сейчас рынок первичного жилья в части ипотечного кредитования после завершения 1 июля этого года самой массовой ипотеки с господдержкой очень зависим от семейной ипотеки. По ней приобретается более 70% квартир в новостройках, — отметила она в беседе с Городскими порталами.

Льготная ипотека с господдержкой прекратила существование 1 июля. У россиян осталась возможность воспользоваться «Семейной», «IT», «Дальневосточной» и «Арктической» ипотекой. Однако условия по ним постоянно ужесточаются, а рыночные ставки растут запредельными темпами.

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Комментарии
7
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
9 минут
сдувается поманеньку бюджет...)) население пополняет бюджет гораздо медленнее, чем из него гребут....
Почётный гражданин Левосибирска
7 минут
Первые признаки истощения ФНБ (Фонд национального благосостояния).
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