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Недвижимость Кровать под потолком: квартиру площадью в 15 квадратов продают за 2,2 миллиона в Новосибирске

Кровать под потолком: квартиру площадью в 15 квадратов продают за 2,2 миллиона в Новосибирске

Продавец называет ее двухуровневой

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8 комментариев

Площадь жилья всего 15 квадратных метров

В Новосибирске продают квартиру-студию в 15 квадратных метров на улице Котовского. Объявление опубликовано через сервис Avito.ru.

За квартиру на первом этаже просят 2,2 миллиона рублей.

— В продаже шикарная двухуровневая квартира-студия в сердце левого берега. В квартире выполнен шикарный ремонт, вся новая мебель и техника остается новым владельцам, — говорится в объявлении.

Продавец добавляет, что за счет того, что кровать расположена под потолком, то студия получается больше.

Спать придется под потолком

Ранее в Калининском районе Новосибирска выставили на продажу огромную четырехкомнатную квартиру с финской сауной и окнами в пол. За нее просят 30 миллионов рублей.

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Комментарии
11
Директор Завода (Ржака)
19 минут
Даже 2 женщины привести стыдно.Места мало.
Priori
7 минут
Приходи ко мне на сеновал …….
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