Кровать под потолком: квартиру площадью в 15 квадратов продают за 2,2 миллиона в Новосибирске

В Новосибирске продают квартиру-студию в 15 квадратных метров на улице Котовского. Объявление опубликовано через сервис Avito.ru.
За квартиру на первом этаже просят 2,2 миллиона рублей.
— В продаже шикарная двухуровневая квартира-студия в сердце левого берега. В квартире выполнен шикарный ремонт, вся новая мебель и техника остается новым владельцам, — говорится в объявлении.
Продавец добавляет, что за счет того, что кровать расположена под потолком, то студия получается больше.
Ранее в Калининском районе Новосибирска выставили на продажу огромную четырехкомнатную квартиру с финской сауной и окнами в пол. За нее просят 30 миллионов рублей.