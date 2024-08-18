В Новосибирске продают четырешку с финской сауной за 30 миллионов — смотрим на жилье

В Калининском районе Новосибирска продают огромную четырехкомнатную квартиру с финской сауной и окнами в пол. Информация о лоте на сайте N1 опубликована 18 августа.
Квартира расположена по адресу Богдана Хмельницкого, 11/3. Общая площадь — 127 квадратных метров. Квартира расположена на седьмом этаже 20-этажного дома. Высота потолков — три метра.
— В квартире спланированы 2 детские комнаты, мастер-спальня, большая гостиная с витражным остеклением, два полноценных санузла и финская сауна, — говорится в описании квартиры.
На территории жилого комплекса есть двухуровневый подземный паркинг и закрытый наземный гостевой паркинг. Рядом с домом — парк с хвойными деревьями, беговыми дорожками и детскими площадками.
Стоимость объекта — 30,5 миллионов рублей. квартире сделан современный ремонт, а вся мебель и бытовая техника достанется покупателю.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу огромную четырешку за 42 миллиона. На одной из стен в квартире — гигантская голова Давида.
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