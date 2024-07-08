На Урицкого за 42 миллиона продают четырешку — на одной из стен гигантская голова Давида

В квартире весьма лаконичный ремонт Источник: «Циан»











На популярном сайте недвижимости продают огромную четырешку, расположенную в жилом комплексе MilkHouse на улице Урицкого, 6 в Новосибирске. В квартире сделан ремонт в современном стиле, в приглушенных цветах. Элитное жилье обойдется в 42,5 миллиона рублей.



Площадь четырешки — 131 квадратный метр. Кроме мест для сна, в ней есть гардеробные, прачечная с вентиляционной системой и кухонная зона.

Вот одна из кроватей в четырешке Источник: «Циан»











А так выглядит другая Источник: «Циан»











Кухонный гарнитур выглядит сдержанно Источник: «Циан»











В ванной тоже обходится без ярких оттенков Источник: «Циан»











В туалете плитка с узором Источник: «Циан»











На фотографиях в объявлении видно, что на одной из стен квартиры изображена гигантская голова Давида, а на другой висит картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».



— В доме — детская площадка, открытый двор, наземный паркинг, пассажирский и грузовой лифты. Видеонаблюдение на лестничной площадке, круглосуточная охрана, — говорится в описании.



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