На Урицкого за 42 миллиона продают четырешку — на одной из стен гигантская голова Давида

На популярном сайте недвижимости продают огромную четырешку, расположенную в жилом комплексе MilkHouse на улице Урицкого, 6 в Новосибирске. В квартире сделан ремонт в современном стиле, в приглушенных цветах. Элитное жилье обойдется в 42,5 миллиона рублей.
Площадь четырешки — 131 квадратный метр. Кроме мест для сна, в ней есть гардеробные, прачечная с вентиляционной системой и кухонная зона.
На фотографиях в объявлении видно, что на одной из стен квартиры изображена гигантская голова Давида, а на другой висит картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».
— В доме — детская площадка, открытый двор, наземный паркинг, пассажирский и грузовой лифты. Видеонаблюдение на лестничной площадке, круглосуточная охрана, — говорится в описании.
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