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Недвижимость На Урицкого за 42 миллиона продают четырешку — на одной из стен гигантская голова Давида

На Урицкого за 42 миллиона продают четырешку — на одной из стен гигантская голова Давида

Смотрим фото необычного жилья

499
1 комментарий
В квартире весьма лаконичный ремонт

На популярном сайте недвижимости продают огромную четырешку, расположенную в жилом комплексе MilkHouse на улице Урицкого, 6 в Новосибирске. В квартире сделан ремонт в современном стиле, в приглушенных цветах. Элитное жилье обойдется в 42,5 миллиона рублей.

Площадь четырешки — 131 квадратный метр. Кроме мест для сна, в ней есть гардеробные, прачечная с вентиляционной системой и кухонная зона.

Вот одна из кроватей в четырешке
А так выглядит другая
Кухонный гарнитур выглядит сдержанно
В ванной тоже обходится без ярких оттенков
В туалете плитка с узором

На фотографиях в объявлении видно, что на одной из стен квартиры изображена гигантская голова Давида, а на другой висит картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

— В доме — детская площадка, открытый двор, наземный паркинг, пассажирский и грузовой лифты. Видеонаблюдение на лестничной площадке, круглосуточная охрана, — говорится в описании.

Также в Новосибирске за 100 миллионов продают двухэтажный пентхаус с панорамными окнам — НГС публиковал фото.

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Комментарии
5
Гость
8 июля 2024, 12:28
" Видеонаблюдение на лестничной площадке". Опасно, не побарыжишь особо ханкой и шмалью...
Гость
8 июля 2024, 12:31
Поздно, ребята, раньше надо было продавать.
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