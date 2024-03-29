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Недвижимость В Новосибирской области построят школу с детским садом — за нее заплатят 550 миллионов

В Новосибирской области построят школу с детским садом — за нее заплатят 550 миллионов

Трехэтажную школу должны сдать в эксплуатацию до 30 июня 2025 года

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Здание школы будет совмещено с детским садом

В Новосибирской области ищут подрядчика на строительство здания школы, совмещенной с детским садом, в деревне Лукошино в Купинском районе. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком объекта выступает министерство строительства Новосибирской области. Здание школы должно вмещать в себя 100 учеников, а также 30 малышей из детского сада. В проектной документации сказано, что образовательный объект должен иметь три надземных этажа и один подземный — в нем разместят коммуникации.

На первом этаже здания подрядчику необходимо оборудовать отдельный вход, буфеты, физкультурный зал, постирочную, санузлы, столовую. На втором этаже планирует разместить классы для учеников начальной школы, спортивный зал, актовый зал на 80 мест, библиотеку с читальным залом, административные помещения и помещения для детского сада.

На третьем этаже разместят кабинеты русского языка, математики, истории, ОБЖ и других образовательных предметов, в также кабинет для курса по «Технологии». В помещениях детского сада должны быть спальня, туалеты, буфет, кабинет заведующей и методический кабинет. Спортивный зал будущей школы будет иметь раздельные раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми.

Подрядчику необходимо выполнить строительство здания с учетом всех требований нормативной документации для образовательных учреждений. Максимальная цена контракта составляет 550 миллионов 192 тысячи рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 30 июня 2025 года. Сейчас идет прием заявок от потенциальных подрядчиков. Срок окончания их подачи — 3 апреля 2024 года.

Ранее в Новосибирской области начали искать подрядчика на строительство пристройки к школе. За неё готовы заплатить более 650 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Купинский район Школы Детский сад
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