В Новосибирской области построят пристройку к школе — за нее заплатят 654 миллиона

Заказчиком объекта выступает министерство строительства Новосибирской области. Здание пристройки должно включать в себя четыре блока и рассчитано на 200 учеников начальной школы — с первого по четвертый классы. В первом блоке должны расположиться кабинеты для начальных классов, универсальная студия, спальня-игровая, кабинеты психолога и логопеда, туалеты и гардероб для учеников.

