В Новосибирской области построят пристройку к школе — за нее заплатят 654 миллиона

В Новосибирской области ищут подрядчика на проектирование и строительство пристройки к школе в селе Верх-Ирмень Ордынского района. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком объекта выступает министерство строительства Новосибирской области. Здание пристройки должно включать в себя четыре блока и рассчитано на 200 учеников начальной школы — с первого по четвертый классы. В первом блоке должны расположиться кабинеты для начальных классов, универсальная студия, спальня-игровая, кабинеты психолога и логопеда, туалеты и гардероб для учеников.
Во втором блоке расположится физкультурный зал с раздевалками, тренерской и душем.
В третьем блоке должен появиться актовый зал на 300 метр с местами для инвалидов-колясочников, в нем же расположится библиотечно-информационный центр с читальным залом на 30 мест. В четвертом блоке пристройки к школе будет расположена входная группа.
Подрядчику необходимо разработать проектную документацию пристройки, построить здание, а также ввести его в эксплуатацию. Максимальная цена контракта составляет 654 миллиона 339 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Срок окончания подачи заявок — 18 марта 2024 года.
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