Российские застройщики стали отказывать клиентам в ипотеке. Всё из-за банков

Этот год в России начался с новых правил по выдаче льготной ипотеки у «Сбера»: получить кредит на специальных условиях стало возможно только у аккредитованных застройщиков, которые сами платят банку компенсацию.
Позже по такой же системе начали работать, например, Банк ВТБ и «Открытие». В итоге застройщики стали советовать клиентам обращаться в другие организации, что привело к ажиотажу в банках, отказавшихся вводить комиссию для девелоперов. Подробности — в материале E1.RU.
— Большинство застройщиков, видя этот расклад, сказали: хотите льготную ипотеку — идите в следующие банки, вот вам списочек (тех, кто нас не обдирает). Разумеется, после таких решений девелоперов на небольшие и смелые банки обрушился поток заявок на ипотеку по господдержке. И в этих банках из списка «без комиссии» сформировались огромные очереди на одобрение. В некоторых уже неделю ждем, когда заявку рассмотрят, — сообщил основатель агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.
О сложившейся на рынке ситуации говорит и директор агентства «Метражи» Екатерина Торопова.
— Мы наблюдаем ровно те же самые тенденции: застройщики массово перенаправляют покупателей в лояльные банки — те, которые не ввели комиссию. Да, времени на одобрение ипотеки сейчас уходит больше. Не только потому, что в небольших банках выросли очереди заемщиков — сама организация процессов, цифровизация сервисов в этих банках существенно отстает от всем известных гигантов. Даже элементарно: там нет такого количества сотрудников, чтобы оперативно обслужить большое количество заявок, — говорит Екатерина Торопова.
Еще один источник E1.RU в строительной сфере также подтверждает, что самый крупный банк страны уже потерял свое лидерство в объемах выданной ипотеки.
— Ранее доля «Сбера» в объеме выданной ипотеки была 90%, а сейчас дай бог 10%, — рассказал источник. — Досталось, например, УБРиРу, который попросту не справляется, поэтому принятие решения может затянуться на месяц.
В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития не смогли уточнить, сколько людям приходится ждать подтверждения ипотечного кредита, но подтвердили, что заявок стало намного больше, поэтому в банке, например, увеличили число сотрудников, занимающихся ипотекой.
— В январе число заявок на льготную ипотеку в среднем за день выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным показателем сентября — самого активного месяца с точки зрения спроса клиентов в прошлом году. И в два с лишним раза — по сравнению со всем январем 2023 года, — ответили в банке. — При этом повышенный спрос стимулирует банк на определенные организационные шаги, которые позволят сохранить уровень сервиса для наших заемщиков — например, мы обучили дополнительные категории сотрудников процессам приема и обработки ипотечных заявок клиентов.
Мы также обратились за комментарием в «Сбер», но пока не получили ответ.
Никита Словиковский называет такую ситуацию удачной для покупателей квартир: хоть ожидание и выросло, цены на недвижимость остались прежними.
— Цены на квартиры держатся во многом благодаря банкам, отказавшимся последовать примеру «Сбера» и решившим под это дело привлечь много новых клиентов. Получается, конкуренция в банковском секторе жива и работает, — отмечает он.
По мнению Екатерины Тороповой, более крупные банки просто не в состоянии справляться с заявками, хотя для них и сложилась максимально благоприятная ситуация. Но всё же остается риск, что комиссию для застройщиков в итоге введут все.
— Мне кажется, банки, которые отказались вводить комиссию для застройщиков, сами не ожидали такого наплыва клиентов и не были к нему готовы. Это вообще для многих было неожиданно. Многие эксперты ожидали, что участники рынка просто примут условия, предложенные банками-монополистами, — считает директор «Метражей». — В принципе, я лично в нынешней ситуации вижу много плюсов. Небольшие банки, которые раньше были в тени гигантов, нарастят портфель ипотечных кредитов и будут вынуждены повышать уровень сервиса и технологичность операций. А гиганты избавятся от иллюзии, что их влияние на рынок абсолютно.
Что касается застройщиков, то для них условия «Сбера», Банка ВТБ и «Открытия» максимально невыгодны.
— Конечно, для застройщиков эти дополнительные комиссии совсем некстати: понятно же, что их придется закладывать в цену квартир и новостройки еще поднимутся в цене на несколько сотен тысяч рублей. А спрос сейчас и так упал. Увеличение первоначального взноса до 30% плюс ужесточение условий для заемщиков от ЦБ и цены, которые по-прежнему в космосе, — считает эксперт.
Поэтому девелоперы стараются предлагать покупателям условия повыгоднее. В некоторых компаниях предлагают 10-процентную скидку на ряд ЖК для тех, кто заплатит наличкой. Но, как говорят представители застройщиков, к комиссии для банков это отношения не имеет и влияния новых правил в компании не замечают.
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