Российские застройщики стали отказывать клиентам в ипотеке. Всё из-за банков

В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития не смогли уточнить, сколько людям приходится ждать подтверждения ипотечного кредита, но подтвердили, что заявок стало намного больше, поэтому в банке, например, увеличили число сотрудников, занимающихся ипотекой.



— В январе число заявок на льготную ипотеку в среднем за день выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным показателем сентября — самого активного месяца с точки зрения спроса клиентов в прошлом году. И в два с лишним раза — по сравнению со всем январем 2023 года, — ответили в банке. — При этом повышенный спрос стимулирует банк на определенные организационные шаги, которые позволят сохранить уровень сервиса для наших заемщиков — например, мы обучили дополнительные категории сотрудников процессам приема и обработки ипотечных заявок клиентов.



Мы также обратились за комментарием в «Сбер», но пока не получили ответ.