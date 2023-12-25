Новосибирский депутат попросила мэра скорректировать план КРТ в Карьере Мочище — там жители боятся, что их дома расселят

— Карта комплексного утверждена решением Совета депутатов от 24 июня 2009 года № 1288 <…> в составе Правил землепользования и застройки Новосибирска. Порядок, по которому в него могут вноситься изменения, предусмотрен статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса, — отмечается в ответе пресс-службы.



В центре левобережья уже пропадают тихие уютные дворы. НГС узнал, чем их заменяют застройщики.

