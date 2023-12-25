Новосибирский депутат попросила мэра скорректировать план КРТ в Карьере Мочище — там жители боятся, что их дома расселят

Новосибирский депутат Горсовета Екатерина Шалимова попросила мэра Анатолия Локтя скорректировать план КРТ в Карьере Мочище. Там жители опасаются, что их могут расселить из добротных домов. В ответ на запрос НГС в мэрии сообщили, что обращение депутата будет рассмотрено.
Сразу несколько улиц микрорайона — Кубовая, Аренского, Охотская, Бессемера, Лобачевского, — попали в зону комплексного развития. На последних трех под снос подходят не только ветхие, но и свежепостроенные дома, которые не подключены к центральной канализации. Собственники считают, что не всё жилье следует расселять. С просьбой разобраться в проблеме они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Екатерина Шалимова заявила редакции, что, по ее мнению, неправильно переселять людей из качественного жилья лишь из-за отсутствия одной инженерной системы. С ее слов, цель программы — улучшить, а не ухудшить жилищные условия. Пока нет официального постановления, по которому дома на обсуждаемых в обращении участках однозначно должны быть снесены и расселены. Несмотря на это, депутат попросила мэра исключить из плана КРТ территорию на Лобачевского, Бессемера и Охотской.
В мэрии пообещали дать ответ на ее письмо.
— Карта комплексного утверждена решением Совета депутатов от 24 июня 2009 года № 1288 <…> в составе Правил землепользования и застройки Новосибирска. Порядок, по которому в него могут вноситься изменения, предусмотрен статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса, — отмечается в ответе пресс-службы.
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