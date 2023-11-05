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«Здание, забытое Богом». Жители дома на Народной заявили, что он рушится «каждую минуту» — люди требуют капремонта

На этот год капремонт в доме на Народной не запланирован

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Жительница Новосибирска заявила, что дом на улице Народная, 65 разрушается и требует срочного капремонта

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В Новосибирске жители дома на улице Народная, 65 заявили, что их дом разрушается и требует капитального ремонта — однако они якобы не могут его дождаться. Об этом пишет «АСТ-54» во «ВКонтакте». В ответ на запрос НГС в Государственной жилищной инспекции региона рассказали о том, когда в здании будет проведен капремонт.

По информации на сайте Фонда модернизации ЖКХ, четырехэтажный дом был построен в 1959 году.
На фотографиях, выложенных автором поста в соцсетях, видно, что с него сильно осыпается штукатурка. Но это не единственная проблема, на которую жалуются жильцы.

— Это дом, забытый Богом. Он рушится. Речь не только о фасаде, но и о постоянном отсутствии горячей воды, поломках, — уверяется в публикации.

В Государственной жилищной инспекции редакции рассказали следующее: капитальный ремонт дома, в том числе фасада и инженерных систем, запланирован на 2024 год.

— До выполнения капремонта, на общем собрании собственники могут принять решение о проведении поддерживающих работ по текущему ремонту, а также утвердить источники его финансирования. В 2023 году жалобы на техническое состояние общего имущества по этому адресу в инспекцию не поступали, — уточнили в ГЖИ.

В начале сентября НГС рассказывал о том, как страдает панелька в центре Новосибирска. По словам жильцов, по ней гуляют крысы, а ремонт обещают через 20 лет.

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КапремонтНовосибирск
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