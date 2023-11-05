В Новосибирске жители дома на улице Народная, 65 заявили, что их дом разрушается и требует капитального ремонта — однако они якобы не могут его дождаться. Об этом пишет «АСТ-54» во «ВКонтакте». В ответ на запрос НГС в Государственной жилищной инспекции региона рассказали о том, когда в здании будет проведен капремонт.
По информации на сайте Фонда модернизации ЖКХ, четырехэтажный дом был построен в 1959 году.
На фотографиях, выложенных автором поста в соцсетях, видно, что с него сильно осыпается штукатурка. Но это не единственная проблема, на которую жалуются жильцы.
— Это дом, забытый Богом. Он рушится. Речь не только о фасаде, но и о постоянном отсутствии горячей воды, поломках, — уверяется в публикации.
В Государственной жилищной инспекции редакции рассказали следующее: капитальный ремонт дома, в том числе фасада и инженерных систем, запланирован на 2024 год.
— До выполнения капремонта, на общем собрании собственники могут принять решение о проведении поддерживающих работ по текущему ремонту, а также утвердить источники его финансирования. В 2023 году жалобы на техническое состояние общего имущества по этому адресу в инспекцию не поступали, — уточнили в ГЖИ.
В начале сентября НГС рассказывал о том, как страдает панелька в центре Новосибирска. По словам жильцов, по ней гуляют крысы, а ремонт обещают через 20 лет.