В Новосибирске жители дома на улице Народная, 65 заявили, что их дом разрушается и требует капитального ремонта — однако они якобы не могут его дождаться. Об этом пишет «АСТ-54» во «ВКонтакте». В ответ на запрос НГС в Государственной жилищной инспекции региона рассказали о том, когда в здании будет проведен капремонт.

