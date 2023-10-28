Цены на съемное жилье в России достигли пиковых значений: кто виноват и что будет дальше

В России цены на аренду жилья достигли пиковых значений. По оценкам экспертов по недвижимости, относительно прошлого года цены повысились на 14–15% и темпы роста продолжают увеличиваться.
— Я чуть больше года назад сняла в Москве трешку в 15 минутах на автобусе от метро «Павелецкая» за 65 тысяч в месяц, — рассказала читательница MSK1.RU Оксана. — Этой осенью хозяин квартиры заявил: «Цены поднялись, я теперь буду сдавать на 30 тысяч рублей дороже — за 100 тысяч. И у меня уже есть желающие». Правда, он предложил мне накинуть всего 15, а не 30 тысяч, но всё равно пришлось съезжать.
Михаил из Южнопортового района Москвы тоже обратил внимание, что цены на аренду квартир стали заметно выше.
— Год назад в нашем районе однушки с так называемым «бабушкиным ремонтом» сдавали по 34–40 тысяч, а теперь — по 55–75 тысяч рублей.
С похожими ситуациями сталкиваются не только в Москве, но и в других городах. Как подсчитали эксперты «ЦИАНа», за последние месяцы сильнее всего увеличились ставки аренды однушек в Волгограде (на 40%), Кемерове (на 35%), Челябинске (на 34%), а двушек — в Барнауле (на 36%), Екатеринбурге (на 35%), Краснодаре (на 34%).
— Мало того что аренда квартир выросла, так еще и большой дефицит съемных квартир образовался, — рассказал Павел из Волгограда. — Плюс к этому предложений от собственников практически не найти, а накрутка риелторов достаточно высокая.
Спрос вырос больше, чем в два раза
За год однушки наиболее подорожали во Владивостоке, Челябинске и Волгограде, двушки — во Владивостоке, Кемерово и Саратове. В Москве в однокомнатных квартирах цены выросли на 21% за летние месяцы и на 5% за год, в двухкомнатных квартирах — на 30 и 12% соответственно.
— Сейчас одна тенденция по всей стране: в связи с ростом цен на вторичку и первичку спрос перешел на аренду, — сообщил MSK1.RU эксперт по недвижимости Денис Гаджиев. — Высокие ставки на вторичку снижают спрос, брать ипотеку под 15% никто не спешит. Вот многие и решили подкопить перед покупкой и дождаться коррекции цен. Отсюда и небывалый спрос на арендное жилье.
Аналитики «ЦИАНа» уточнили, что спрос на рынке долгосрочной аренды в конце августа был в два раза выше, чем в начале лета этого года, и на 65% выше, чем годом ранее.
Спрос большой, а предложений мало
Объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает снижаться. Сокращение выбора наблюдается на протяжении всего 2023 года, хотя обычно в первом полугодии фиксируется рост. В последние месяцы темпы только усилились.
— С января по сентябрь количество свободных квартир в аренду сократилось в три раза, с начала лета — в два раза, — уточнили аналитики «ЦИАНа». — Наиболее сильно объем предложения за год сократился в Оренбурге (в 4,5 раза), Уфе (в 3,5 раза), Казани, Саратове и Перми (в 3 раза). В Москве и Санкт-Петербурге объем предложения сейчас в два раза ниже, чем в сентябре 2022 года. Но есть города-исключения.
Но говорить о доступности арендных квартир сложно и в этих городах — цены на них немаленькие. Накануне мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что средняя зарплата в городе — 56 тысяч рублей, но подавляющее большинство участников опроса на 76.RU ответили, что получают меньше. При этом средняя ставка аренды 1-комнатной квартиры — 21,5 тысячи, а 2-комнатной — 32,5 тысячи рублей.
Что будет дальше
Эксперты говорят, что на рост стоимости арендных квартир влияют не только экономические факторы. Одна из распространенных версий — массовое возвращение релокантов, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.
— Речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге, но и о других крупных городах, где есть работа, — уточнил кандидат экономических наук и профессор РАНХиГС Юрий Юденков. — Многие, уезжая из России, продавали свои квартиры, поэтому теперь пользуются съемным жильем. Также осенью дефицит съемных квартир образовался из-за студентов, которые приехали в города, чтобы учиться в вузах.
Дефицит арендного жилья через пару месяцев должен пойти на спад. Во-первых, из-за того, что рынок недвижимости адаптируется к повышенному спросу, а во-вторых, из-за того, что количество самих квартир увеличится.
— С учетом того, сколько жилья сейчас строится в Москве и других крупных городах, предложение будет увеличиваться, а спрос будет такой же, — добавил Юденков. — Поэтому сначала должен закончиться дефицит съемных квартир, а вслед за этим цена на них начнет снижаться.
Кстати, 27 октября Центробанк провел очередное совещание по поводу ключевой ставки, повысив ее до 15%. Это далеко не первое заседание: 15 августа ЦБ на фоне роста курса доллара резко повысил ее до 12% годовых, а 15 сентября — до 13% годовых.
О том, что будет с ключевой ставкой и стоит ли сейчас покупать квартиру, MSK1.RU поговорил с экспертом по инвестициям и недвижимости Натальей Куницкой.