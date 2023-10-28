Цены на съемное жилье в России достигли пиковых значений: кто виноват и что будет дальше

Аналитики «ЦИАНа» уточнили, что спрос на рынке долгосрочной аренды в конце августа был в два раза выше, чем в начале лета этого года, и на 65% выше, чем годом ранее.

Спрос большой, а предложений мало

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает снижаться. Сокращение выбора наблюдается на протяжении всего 2023 года, хотя обычно в первом полугодии фиксируется рост. В последние месяцы темпы только усилились.



— С января по сентябрь количество свободных квартир в аренду сократилось в три раза, с начала лета — в два раза, — уточнили аналитики «ЦИАНа». — Наиболее сильно объем предложения за год сократился в Оренбурге (в 4,5 раза), Уфе (в 3,5 раза), Казани, Саратове и Перми (в 3 раза). В Москве и Санкт-Петербурге объем предложения сейчас в два раза ниже, чем в сентябре 2022 года. Но есть города-исключения.