А можно не платить вообще? Как разобраться с налогом за продажу жилья и не попасть на штраф

И еще напомню, что если вовремя не подать декларацию о доходах с продажи квартиры, ФНС начислит штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки. А если не оплатить сам налог до 15 июля , то придется заплатить еще один штраф в размере 20% от суммы налога. Или даже 40%, если налоговая докажет, что вы так поступили умышленно.



Когда вообще не надо платить налог с продажи недвижимости





1. Прошел минимальный срок владения

По закону собственники, которые владеют жильем больше пяти лет, не платят налог. Срок сокращается до трех лет, если квартира:

