Во что вложиться? Стоит ли в 2023 году покупать недвижимость и как на этом заработать

В том, что в этом году выгодно вкладываться в недвижимость, уверен и Сергей Пастухов, гендиректор и основатель инвестиционной компании «Пастухов Капиталис».

— Считаю, что для застройщиков, девелоперов и инвесторов 2023 год начался позитивно, мы увидели спрос, а вместе с тем и положительную динамику на рынке. Люди активно покупают как жилую, так и коммерческую недвижимость: процентные ставки всё еще находятся на оптимальных уровнях, присутствует множество льготных программ, которые позволяют поддержать покупательскую активность. Сейчас недвижимость интересна и популярна. Я не ожидаю падения: скорее всего, в сезон мы увидим увеличение активности сделок на покупку и продажу. Ввиду повышенной нестабильности и высокого курса доллара интерес к недвижимости только увеличится, — уверен эксперт.