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Политика «Никто меня не остановит»: что известно о новом покушении на Дональда Трампа

«Никто меня не остановит»: что известно о новом покушении на Дональда Трампа

За подозреваемым устроили погоню — кадры с места задержания

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Подозреваемого задержали

На Дональда Трампа была совершена новая попытка покушения, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Тейлор-Грин. Всё произошло во Флориде около гольф-клуба Трампа, передает The New York Post со ссылкой на свои источники.

Дональд Трамп подтвердил случившееся и заявил, что в полном порядке.

— Рядом со мной раздавались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хочу, чтобы вы узнали первыми: я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся! — написал Трамп.

Второй кандидат в президенты Камала Харрис тоже прокомментировала инцидент.

— Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственностью во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке.

К ситуации подключилось ФБР. Там заявили, что стрельбу расценивают, как возможную попытку покушения на Трампа.

Сын бывшего президента сообщил, что подозреваемого задержали.

— По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47. Предварительно, подозреваемый задержан.

Огонь открыла Секретная служба США, когда агенты увидели вооруженного мужчину в гольф-клубе, информацию подтвердили в организации, пишет ТАСС.

По данным Associated Press, неизвестный мужчина с автоматом просунул дуло через периметр поля для гольфа. После того как агенты открыли стрельбу, мужчина бросил оружие в кустах и скрылся на внедорожнике, а затем был арестован на дороге в соседнем округе.

Первое покушение на Трампа случилось в середине июля. Речь экс-президента прервали звуки стрельбы. Экс-президент упал в попытке защититься, затем его вывели сотрудники спецслужб. Мы рассказывали всё, что известно об инциденте.

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Покушение Трамп Дональд Трамп США Стрельба
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