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Политика Мизулина ответила на вопрос о блокировке YouTube в России - стоит ли ее ждать

Мизулина ответила на вопрос о блокировке YouTube в России - стоит ли ее ждать

Заявление об этом она сделала в Красноярске

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На встречу с Мизулинов в Красноярске пришли около 1500 человек

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что пока не видит предпосылок для блокировки YouTube в России. Об этом она заявила, общаясь с красноярскими журналистами 25 мая.

По словам Мизулиной, сейчас у нее нет информации о готовящейся блокировке сервиса:

— Я не вижу к этому пока предпосылок. Важно понимать, что YouTube — это платформа, которой пользуются миллионы наших граждан. Насколько я знаю, более 90 миллионов человек — постоянные пользователи YouTube. Это очень удобный не только видеохостинг, но и поисковик по контенту. Мы ждем, что появится достойная российская альтернатива.

По ее мнению, в первую очередь такой альтернативой должен стать сервис «ВК Видео».

— И, конечно, когда будет альтернатива, можно будет уже поднимать вопросы, связанные с ограничениями той или иной платформы, того или иного сервиса, — добавила Мизулина.

Она заявила, что на YouTube «мы видим много фактов цензуры в отношении российских СМИ».

— Большинство российских СМИ были так или иначе заблокированы или удалены их аккаунты на площадке. Это действительно плохое явление, как и блокировка любых патриотических блогеров с пророссийской позицией, даже не совсем явной на этой площадке. Это ущемление наших интересов, но важно исходить из интересов все-таки наших пользователей, наших граждан, — заключила Екатерина Мизулина.

В Красноярск Мизулина прибыла 24 мая. Вот здесь можно почитать нашу трансляцию с первого дня ее визита в городе, а здесь — со второго.

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