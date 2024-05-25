Мизулина ответила на вопрос о блокировке YouTube в России - стоит ли ее ждать

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что пока не видит предпосылок для блокировки YouTube в России. Об этом она заявила, общаясь с красноярскими журналистами 25 мая.

— Я не вижу к этому пока предпосылок. Важно понимать, что YouTube — это платформа, которой пользуются миллионы наших граждан. Насколько я знаю, более 90 миллионов человек — постоянные пользователи YouTube. Это очень удобный не только видеохостинг, но и поисковик по контенту. Мы ждем, что появится достойная российская альтернатива.

