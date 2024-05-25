Мизулина ответила на вопрос о блокировке YouTube в России - стоит ли ее ждать

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что пока не видит предпосылок для блокировки YouTube в России. Об этом она заявила, общаясь с красноярскими журналистами 25 мая.
По словам Мизулиной, сейчас у нее нет информации о готовящейся блокировке сервиса:
— Я не вижу к этому пока предпосылок. Важно понимать, что YouTube — это платформа, которой пользуются миллионы наших граждан. Насколько я знаю, более 90 миллионов человек — постоянные пользователи YouTube. Это очень удобный не только видеохостинг, но и поисковик по контенту. Мы ждем, что появится достойная российская альтернатива.
По ее мнению, в первую очередь такой альтернативой должен стать сервис «ВК Видео».
— И, конечно, когда будет альтернатива, можно будет уже поднимать вопросы, связанные с ограничениями той или иной платформы, того или иного сервиса, — добавила Мизулина.
Она заявила, что на YouTube «мы видим много фактов цензуры в отношении российских СМИ».
— Большинство российских СМИ были так или иначе заблокированы или удалены их аккаунты на площадке. Это действительно плохое явление, как и блокировка любых патриотических блогеров с пророссийской позицией, даже не совсем явной на этой площадке. Это ущемление наших интересов, но важно исходить из интересов все-таки наших пользователей, наших граждан, — заключила Екатерина Мизулина.
В Красноярск Мизулина прибыла 24 мая. Вот здесь можно почитать нашу трансляцию с первого дня ее визита в городе, а здесь — со второго.
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