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Политика Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

В приказе указано 10 фамилий

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Приказ подписан 19 апреля

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области. В приказе от 19 апреля указано 10 фамилий.

Так, председателем Венгеровского районного суда Новосибирской области стал Сергей Довыденко. Елена Широкова назначена судьёй в Новосибирском районе, а в Сузунском районе судьями назначены Юлия Лебедева и Татьяна Лысакова.

Вера Галина заняла пост председателя Дзержинского районного суда Новосибирска. В Октябрьском районе судьями назначены Илона Высоцкая и Елена Козлова. Дарья Дмитриева и Виктор Лисневский назначены судьями Первомайского районного. В Советском районном суде пост заняла Марина Никитина.

Ранее Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику транспортной полиции Сибири.

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