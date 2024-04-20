Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области. В приказе от 19 апреля указано 10 фамилий.
Так, председателем Венгеровского районного суда Новосибирской области стал Сергей Довыденко. Елена Широкова назначена судьёй в Новосибирском районе, а в Сузунском районе судьями назначены Юлия Лебедева и Татьяна Лысакова.
Вера Галина заняла пост председателя Дзержинского районного суда Новосибирска. В Октябрьском районе судьями назначены Илона Высоцкая и Елена Козлова. Дарья Дмитриева и Виктор Лисневский назначены судьями Первомайского районного. В Советском районном суде пост заняла Марина Никитина.
Ранее Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику транспортной полиции Сибири.