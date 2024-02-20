Путин присвоил звание генерал-майора начальнику транспортной полиции Сибири

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора полиции начальнику Управления на транспорте МВД России по СФО Игорю Бояринову. Документ был подписан 19 февраля.
Ранее Игорь Юрьевич был в звании полковника. С новым званием его поздравили коллеги и подчиненные.
Игорь Бояринов возглавил транспортную полицию Сибири в декабре 2022 года. У него немало особых наград — среди них медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За боевое содружество».
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей страны государственными наградами. В список попали сразу 16 человек из НСО.