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Путин наградил орденами и медалями 16 жителей Новосибирской области — кто они

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Указ о награждении президент подписал 14 июня

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей страны государственными наградами. В список попали сразу 16 человек из НСО. Все награжденные сибиряки — работники сферы здравоохранения Новосибирской области.

Сибиряки получили награды за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.

Медалью Луки Крымского наградили десятерых сотрудников сферы здравоохранения. Медали получили: доцент НГМУ Юрий Вайнер, научный сотрудник ФГБУ НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Игорь Васильев, доцент НГМУ Дмитрий Жуков, главная медицинская сестра Чистоозерной ЦРБ Татьяна Кириенко, заведующий «Центральной клинической больницы» Виктор Конько. Также медалями удостоились научный сотрудник ФГБУ НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Александр Пронских, врач ФГБУ НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Александр Пронских Сергей Стегалов, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии № 25 Лариса Урютова, врач Чистоозерной ЦРБ Виктор Черняк и фармацевт Чистоозерной ЦРБ Татьяна Шаповалова.

Звание «Почетный врач РФ» получили четыре медицинских работника: врач Купинской ЦРБ Николай Воеводин, врач Усть-Таркской ЦРБ Игорь Пасынков, заместитель главного врача Городской инфекционной клинической больницы № 1 Яна Ульянова, заведующая отделением Центральной клинической больницы Елена Фомина.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получили два специалиста: главная медицинская сестра и старшая медицинская сестра Городской инфекционной клинической больницы № 1 Елена Кондратьева и Наталья Чебакова.

Ранее 10 жителей Новосибирской области также получили медали и ордена по указу президента. Среди награжденных работники в сфере здравоохранения, электромонтер, машинист и супруги.

Владимир ПутинНаграды врачамНовосибирск
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