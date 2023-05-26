Путин наградил орденами и медалями 10 жителей Новосибирской области — смотрим, кого и за что

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 10 жителей Новосибирской области. Указ и распоряжение Владимир Путин подписал
Сибиряки получили медали, ордена, звания и благодарности за профессиональные успехи и активную общественную деятельность. Среди награжденных есть работники в сфере здравоохранения, электромонтер, машинист и супруги.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградили двух работников здравоохранения: старшую медсестру новосибирской поликлиники
Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получил Петухов Александр Владимирович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования вокзала Новосибирск-Главный Западно-Сибирской.
Медалью Луки Крымского наградили старшую медсестру поликлиники
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградили орденом «Родительская слава» супругов из Новосибирской области Букреева Андрея Владимировича и Букрееву Юлию Николаевну.
Звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» за заслуги в области метеорологии и многолетнюю работу получила Геттинг Тамара Давыдовна — заместитель начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Благодарность от Владимира Путина получили сотрудники компании «Российские железные дороги»: Лапшина Ольга Николаевна — начальник отдела Западно-Сибирской дирекции управления движением и Рудник Сергей Викторович — машинист электровоза.
Недавно губернатор Новосибирской области наградил трех работников колледжа имени