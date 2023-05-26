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Путин наградил орденами и медалями 10 жителей Новосибирской области — смотрим, кого и за что

Среди награжденных есть супруги, электромонтер и машинист

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Указ о награждении президент подписал 24 мая

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 10 жителей Новосибирской области. Указ и распоряжение Владимир Путин подписал 24 мая. НГС изучил, кто и за что получил награды.

Сибиряки получили медали, ордена, звания и благодарности за профессиональные успехи и активную общественную деятельность. Среди награжденных есть работники в сфере здравоохранения, электромонтер, машинист и супруги.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградили двух работников здравоохранения: старшую медсестру новосибирской поликлиники № 13 Разумную Елену Сергеевну и фельдшера поликлиники № 22 Хван Наталию Николаевну.

Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получил Петухов Александр Владимирович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования вокзала Новосибирск-Главный Западно-Сибирской.

Медалью Луки Крымского наградили старшую медсестру поликлиники № 1 Харченко Лилию Михайловну. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получила Новоселова Татьяна Анатольевна — заместитель главврача поликлиники № 22.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградили орденом «Родительская слава» супругов из Новосибирской области Букреева Андрея Владимировича и Букрееву Юлию Николаевну.

Звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» за заслуги в области метеорологии и многолетнюю работу получила Геттинг Тамара Давыдовна — заместитель начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Благодарность от Владимира Путина получили сотрудники компании «Российские железные дороги»: Лапшина Ольга Николаевна — начальник отдела Западно-Сибирской дирекции управления движением и Рудник Сергей Викторович — машинист электровоза.

Недавно губернатор Новосибирской области наградил трех работников колледжа имени А. И. Покрышкина за активное участие в военно-патриотическом воспитании.

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