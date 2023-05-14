Губернатор наградил трех новосибирцев медалью Покрышкина — за что ее выдают

В Новосибирске трех работников колледжа имени А.И. Покрышкина наградили медалью Покрышкина. Соответсвующее постановление подписал губернатор области.
В документе указано, что медаль Покрышкина получили Ольга Пензаева, рабочий по обслуживанию и ремонту, Сергей Синеков, заведующий учебно-производственными мастерскими, и Анатолий Шитов, токарь. Все награжденные работают в техническом колледже имени А.И. Покрышкина.
— За активное участие в военно-патриотическом воспитании граждан, за значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков наградить медалью Покрышкина, — говорится в постановлении губернатора.
Недавно стало известно, что 9 новосибирцев выдвинули на звание «Почетный житель города». Среди них — космонавт Анна Кикина.