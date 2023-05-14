freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 2/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняСибирячка переехала в Таиланд — что ее удивило
Все новости
Все новости

Губернатор наградил трех новосибирцев медалью Покрышкина — за что ее выдают

Награжденными оказались сотрудники колледжа

61

Поделиться

В Новосибирске трех работников колледжа имени А.И. Покрышкина наградили медалью Покрышкина. Соответсвующее постановление подписал губернатор области.

В документе указано, что медаль Покрышкина получили Ольга Пензаева, рабочий по обслуживанию и ремонту, Сергей Синеков, заведующий учебно-производственными мастерскими, и Анатолий Шитов, токарь. Все награжденные работают в техническом колледже имени А.И. Покрышкина.

— За активное участие в военно-патриотическом воспитании граждан, за значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков наградить медалью Покрышкина, — говорится в постановлении губернатора.

Недавно стало известно, что 9 новосибирцев выдвинули на звание «Почетный житель города». Среди них — космонавт Анна Кикина.

По теме

НаградаМедальКолледжАлександр Покрышкин
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter