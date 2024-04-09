Ущерб реке в 24 миллиона: в Новосибирской области замминистра природы уволился после проверки прокуратуры

После прокурорской проверки наказание понесли два чиновника Минприроды Новосибирской области Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер покинул должность по собственному желанию после проверки прокуратуры. Всего наказаны два должностных лица из Минприроды региона.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности в министерстве природных ресурсов и экологии. По итогам проверки в правительство региона было внесено представление.



— Во исполнение требований прокуратуры Министерство рассчитало причиненный водному объекту вред и предъявило претензию о его возмещении к юридическому лицу в размере 24,4 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.



Речь идет о реке Качимовка, расположенной в Мошковском районе Новосибирской области. Также по решению Арбитражного суда региона предотвращена незаконная вырубка защитных лесов площадью 352 гектара.

По результатам прокурорской проверки два должностных лица министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.



В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об увольнении Валерия Шрейдера после проведенных проверок.



— Валерий Владимирович покинул пост по собственному желанию, последний его рабочий день был 7 марта. В настоящее время исполняющим обязанности заместителя министра является Максим Яковлев, — сообщили в Минприроды Новосибирской области.



Имя второго чиновника Минприроды Новосибирской области, привлеченного к ответственности после прокурорской проверки, в пресс-службе ведомства не уточнили.