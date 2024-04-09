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Политика Ущерб реке в 24 миллиона: в Новосибирской области замминистра природы уволился после проверки прокуратуры

Ущерб реке в 24 миллиона: в Новосибирской области замминистра природы уволился после проверки прокуратуры

В настоящее время на исполняющим обязанности заместителя министра является Максим Яковлев

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После прокурорской проверки наказание понесли два чиновника Минприроды Новосибирской области

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер покинул должность по собственному желанию после проверки прокуратуры. Всего наказаны два должностных лица из Минприроды региона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности в министерстве природных ресурсов и экологии. По итогам проверки в правительство региона было внесено представление.

— Во исполнение требований прокуратуры Министерство рассчитало причиненный водному объекту вред и предъявило претензию о его возмещении к юридическому лицу в размере 24,4 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о реке Качимовка, расположенной в Мошковском районе Новосибирской области. Также по решению Арбитражного суда региона предотвращена незаконная вырубка защитных лесов площадью 352 гектара.

По результатам прокурорской проверки два должностных лица министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об увольнении Валерия Шрейдера после проведенных проверок.

— Валерий Владимирович покинул пост по собственному желанию, последний его рабочий день был 7 марта. В настоящее время исполняющим обязанности заместителя министра является Максим Яковлев, — сообщили в Минприроды Новосибирской области.

Имя второго чиновника Минприроды Новосибирской области, привлеченного к ответственности после прокурорской проверки, в пресс-службе ведомства не уточнили.

Ранее Колыванский районный суд наложил арест на имущество АО «Кудряшовское» на сумму более 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что работники предприятия по указанию директора сливали отходы от свиней в реку Амба.

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Новосибирская область Прокуратура Новосибирской области Минприроды Новосибирской области
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