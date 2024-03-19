ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о доверии россиян к прошедшим выборам

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о доверии россиян к прошедшим президентским выборам. Как сообщает ВЦИОМ, 54% респондентов заявили, что полностью доверяют представленным результатам голосования, еще 18% — скорее доверяют, чем нет. 7% участников опроса результатам не доверяют, 6% — скорее не доверяют, еще 14% не успели ознакомиться с результатами голосования. 1% опрошенных затруднились с ответом.
По данным ВЦИОМ, в этом году максимальное количество участников опроса согласились с утверждением, что результаты выборов достоверны, соответствуют волеизъявлению избирателей — 65% (на предыдущих президентских выборах этот показатель был на уровне 60%). Еще 18% респондентов выбрали вариант «Какие-то подтасовки на "местах", возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране», 12% считают, что доверять результатам выборов не стоит.
Опрос проводился 18 марта, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.
Голосование на выборах президента России проходило в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В понедельник, 18 марта, ЦИК подвела итоги: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта.