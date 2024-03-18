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Тема дняЦИК подвел итоги третьего дня выборов президента
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Выборы президента — 2024

ЦИК обработала 96% бюллетеней: результаты выборов президента

Избирательные комиссии работали на протяжении всей ночи

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За действующего президента проголосовали более 70 миллионов человек

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Три дня голосования за президента России позади. Избирательные комиссии на протяжении всей ночи обрабатывали полученные бюллетени — осталось меньше 4%.

Предварительные результаты следующие: Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов из КПРФ с 4,28%, третье и четвертое места делят Владислав Даванков из партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий из ЛДПР с 3,83% и 3,15% голосов соответственно.

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Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник, 18 марта. Владимир Путин уже выступил с речью и поблагодарил россиян за участие в голосовании, а также сделал несколько заявлений. Главные из них собрали в этом материале.

После подведения итогов избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Ранее источник РИА Новости в Кремле говорил, что ее назначат на 7 мая.

ВыборыВладимир ПутинЛеонид СлуцкийВладислав ДаванковЦИК РФ
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