ЦИК обработала 96% бюллетеней: результаты выборов президента

Три дня голосования за президента России позади. Избирательные комиссии на протяжении всей ночи обрабатывали полученные бюллетени — осталось меньше 4%.
Предварительные результаты следующие: Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов из КПРФ с 4,28%, третье и четвертое места делят Владислав Даванков из партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий из ЛДПР с 3,83% и 3,15% голосов соответственно.
Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в понедельник, 18 марта. Владимир Путин уже выступил с речью и поблагодарил россиян за участие в голосовании, а также сделал несколько заявлений. Главные из них собрали в этом материале.
После подведения итогов избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Ранее источник РИА Новости в Кремле говорил, что ее назначат на 7 мая.