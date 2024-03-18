ЦИК подводит первые итоги: как прошел третий день голосования на выборах президента

При этом меры безопасности на участках были довольно строгие — мужчина из Челябинской области пожаловался, что полицейский отказался впускать его на участок для голосования без прохождения досмотра. Другие посетители эту процедуру не проходили, он счел, что сотрудник полиции не имеет на это права, и покинул помещение. В пресс-службе ГУ МВД по региону объяснили, что внимание к мужчине привлекла сработавшая рамка металлодетектора.