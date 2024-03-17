На выборы президента пришли 58% избирателей и Иосиф Сталин: итоги второго дня голосования

По данным ЦИК РФ, которые озвучила днем 16 марта Элла Памфилова, безвозвратно испорчены в результате различных происшествий на выборах были испорчены только 214 бюллетеней. Всего за период голосования было зафиксировано восемь попыток поджога избирательных участков. Она также заявила, что в одном из случаев пытались использовать дымовую шашку. Кроме того, по словам Памфиловой, с начала голосования было зафиксировано 160 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования.