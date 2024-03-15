Путин обсудил с членами Совбеза атаки по регионам

По словам Путина, пострадавшим мирным гражданам будет оказана необходимая поддержка Источник: Kremlin.ru











Владимир Путин сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил атаки по российским регионам. По словам президента, удары связаны с выборами в стране — противник таким образом пытается их сорвать.



— Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций, — отметил Путин.



Президент подтвердил сообщения о том, что за последние дни у ВСУ было несколько попыток закрепления на российской территории



— Был совершен целый ряд диверсионный-террористических атак: четыре на белгородском и одна ка курском направлении с целью выхода и закрепления на российской территории. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел.

