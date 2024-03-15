Путин обсудил с членами Совбеза атаки по регионам

Владимир Путин сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил атаки по российским регионам. По словам президента, удары связаны с выборами в стране — противник таким образом пытается их сорвать.
— Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций, — отметил Путин.
Президент подтвердил сообщения о том, что за последние дни у ВСУ было несколько попыток закрепления на российской территории
— Был совершен целый ряд диверсионный-террористических атак: четыре на белгородском и одна ка курском направлении с целью выхода и закрепления на российской территории. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел.
По словам Путина, пострадавшим мирным гражданам будет оказана необходимая поддержка.