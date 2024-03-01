Песков рассказал, когда запустят сайт новой кадровой программы для участников СВО

Сайт новой кадровой программы «Время героев» будет запущен в 18:00 по московскому времени сегодня, 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Официальный сайт программы — «времягероев.рф». Сайт заработает сегодня с 18:00» — сказал Песков.
Напомним, новую кадровую программу «Время героев» 29 февраля анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Глава государства заявил, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи. А в перспективе — возглавлять регионы, предприятия, участвовать в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении и в крупных проектах в РФ.
С 1 марта заявку на участие смогут подать ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас служат в действующих частях.