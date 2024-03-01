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Песков рассказал, когда запустят сайт новой кадровой программы для участников СВО

О запуске «Времени героев» накануне рассказал президент

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Участвовать в новой программе могут ветераны СВО, а также солдаты и офицеры

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Сайт новой кадровой программы «Время героев» будет запущен в 18:00 по московскому времени сегодня, 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Официальный сайт программы — «времягероев.рф». Сайт заработает сегодня с 18:00» — сказал Песков.

Напомним, новую кадровую программу «Время героев» 29 февраля анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Глава государства заявил, что участники и ветераны СВО должны выходить «на ведущие позиции» в системе образования и воспитания молодежи. А в перспективе — возглавлять регионы, предприятия, участвовать в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении и в крупных проектах в РФ.

С 1 марта заявку на участие смогут подать ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас служат в действующих частях.

Дмитрий ПесковВладимир ПутинПослание Федеральному собраниюСВО
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