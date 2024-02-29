От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

Работая на Уралмашзаводе, Николай Рыжков большую часть времени посвящал развитию тяжелой промышленности. Но и сам город кое-чем обязан бывшему директору гиганта машиностроения. Например, незадолго до перевода в Москву Рыжков отстоял план сноса ветхого жилья на Уралмаше. Под ковш пошли бараки и каркасные дома, а на их месте появились современные по тогдашним меркам жилые здания.



Те дома значительно превосходили своим качеством объекты, которые строили в других районах Свердловска.