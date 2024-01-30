ЦИК опубликовала данные о доходах Путина

Центральная избирательная комиссия опубликовала декларацию Владимира Путина, накануне зарегистрированного в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, общая сумма доходов Путина за шесть лет составила
В декларации также указано, чем на текущий момент владеет действующий президент и кандидат в президенты — квартира и гараж в Санкт-Петербурге, две «Волги» 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» 2009 года выпуска и прицеп «Скиф». На счетах у Путина, согласно декларации, лежит
Среди обязательств имущественного характера — квартира в столице, предоставленная в бессрочное пользование правительством Москвы, и машино-место в гаражном кооперативе в Петербурге.
Это первая с 2022 года официальная информация о доходах Владимира Путина — в 2023 году декларации высокопоставленных госслужащих перестали публиковать в открытом доступе, это в том числе коснулось и президента. Последний раз действующий президент официально отчитывался о доходах в апреле 2022 года за 2021 год. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в тот год