ЦИК опубликовала данные о доходах Путина

Это первая с 2022 года официальная информация о доходах Владимира Путина — в 2023 году декларации высокопоставленных госслужащих перестали публиковать в открытом доступе, это в том числе коснулось и президента. Последний раз действующий президент официально отчитывался о доходах в апреле 2022 года за 2021 год. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в тот год 10 202 616 рублей. В 2022 году зарплаты госслужащих проиндексировали на 4%, в 2023-м — на 5,5%