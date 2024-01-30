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Выборы президента — 2024

ЦИК опубликовала данные о доходах Путина

Доход за шесть лет составил 67,5 миллиона рублей

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В предыдущий раз декларация о доходах Путина публиковалась в 2022 году

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Центральная избирательная комиссия опубликовала декларацию Владимира Путина, накануне зарегистрированного в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, общая сумма доходов Путина за шесть лет составила 67 591 875 рублей 34 копейки. Источники доходов — зарплата, администрация президента, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия и военная пенсия, продажа имущества.

В декларации также указано, чем на текущий момент владеет действующий президент и кандидат в президенты — квартира и гараж в Санкт-Петербурге, две «Волги» 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» 2009 года выпуска и прицеп «Скиф». На счетах у Путина, согласно декларации, лежит 54 416 604 рубля 52 копейки, а еще у него есть 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Среди обязательств имущественного характера — квартира в столице, предоставленная в бессрочное пользование правительством Москвы, и машино-место в гаражном кооперативе в Петербурге.

Это первая с 2022 года официальная информация о доходах Владимира Путина — в 2023 году декларации высокопоставленных госслужащих перестали публиковать в открытом доступе, это в том числе коснулось и президента. Последний раз действующий президент официально отчитывался о доходах в апреле 2022 года за 2021 год. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в тот год 10 202 616 рублей. В 2022 году зарплаты госслужащих проиндексировали на 4%, в 2023-м — на 5,5%

Владимир ПутинДоходыДекларации о доходахЦИК РФ
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