Штаб Путина отчитался о сборе подписей

8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. На подготовку к голосованию потратят 33,2 миллиарда бюджетных средств. По данным РБК, президентские выборы 2024 года станут самыми дорогими в истории современной России.