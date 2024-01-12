Штаб Путина отчитался о сборе подписей

Избирательный штаб Владимира Путина отчитался о первых итогах сбора подписей: из всех регионов страны в центральный штаб доставили первые партии документов. Сообщается, что на данный момент собрано более 1,8 млн подписей в поддержку Путина в качестве кандидата на должность президента. При этом по закону о выборах президента для самовыдвиженца необходимо всего 300 тысяч подписей. Кандидатам, выдвинутым от партий, нужно собрать и того меньше — всего 100 тысяч.
Хотя Владимир Путин пошел на выборы президента как самовыдвиженец, а не представитель партии, подписи в его поддержку собирает «Единая Россия». Кроме того, сбором подписей занимаются волонтеры и Общероссийский народный фронт.
Путин объявил, что будет баллотироваться, 8 декабря. О своем решении действующий президент сказал Артему Жоге — герою ДНР. 16 декабря Путина официально поддержала инициативная группа избирателей, 18 декабря он зарегистрировался в ЦИК, а 23 декабря началась программа по сбору подписей. Сами выборы пройдут 17 марта 2024 года, а за месяц до них официально стартует предвыборная агитация в СМИ.