freedom
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 8/10
usd 88.78
eur 97.54
СрочноНа месте двух старых домов появится «миниполис»
Все новости
Все новости

Штаб Путина отчитался о сборе подписей

Их в 6 раз больше нужного

298

Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец

Поделиться

Избирательный штаб Владимира Путина отчитался о первых итогах сбора подписей: из всех регионов страны в центральный штаб доставили первые партии документов. Сообщается, что на данный момент собрано более 1,8 млн подписей в поддержку Путина в качестве кандидата на должность президента. При этом по закону о выборах президента для самовыдвиженца необходимо всего 300 тысяч подписей. Кандидатам, выдвинутым от партий, нужно собрать и того меньше — всего 100 тысяч.

Хотя Владимир Путин пошел на выборы президента как самовыдвиженец, а не представитель партии, подписи в его поддержку собирает «Единая Россия». Кроме того, сбором подписей занимаются волонтеры и Общероссийский народный фронт.

Путин объявил, что будет баллотироваться, 8 декабря. О своем решении действующий президент сказал Артему Жоге — герою ДНР. 16 декабря Путина официально поддержала инициативная группа избирателей, 18 декабря он зарегистрировался в ЦИК, а 23 декабря началась программа по сбору подписей. Сами выборы пройдут 17 марта 2024 года, а за месяц до них официально стартует предвыборная агитация в СМИ.

8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. На подготовку к голосованию потратят 33,2 миллиарда бюджетных средств. По данным РБК, президентские выборы 2024 года станут самыми дорогими в истории современной России.

Владимир ПутинВыборы президента
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter