Теперь за чтение книг Бориса Акунина и просмотр фильмов по ним могут признать экстремистом? Разбираемся с юристом

Книги Акунина теперь под запретом?

— Тут возникает большая путаница с тем, когда организацию признают экстремистской или террористической. Потому что в случае признания организации таковой запрещается распространять ее символику и материалы. Если мы говорим про простого человека, то это не влечет бан на распространение его трудов, — объясняет правозащитник. — Сами произведения тогда должны внести в перечень террористических, и на это должно быть постановление суда. То есть, например, в произведениях про Фандорина должны найти что-то экстремистское и запретить их распространение.