Мать троих детей, юрист и журналист. Кто такая Екатерина Дунцова, которая идет самовыдвиженцем на выборы 2024 года

В марте следующего года пройдут восьмые выборы президента России. 16 декабря инициативная группа официально поддержала Владимира Путина, который идет как самовыдвиженец. На собрании было более 700 человек при необходимом минимуме в 500.
Еще в ноябре о своем желании поучаствовать в выборах заявила Екатерина Дунцова. Она также стала независимым кандидатом, не выдвигается от партии. 17 декабря у Екатерины прошло собрание инициативной группы, на котором присутствовало более 700 человек. Во время собрания в здании отключили свет, приходила полиция, а аренду помещения продлять сначала отказывались. Но Екатерина смогла набрать 522 голоса. Теперь ей нужно собрать 300 тысяч подписей за свою кандидатуру.
MSK1.RU разобрался, кто такая Екатерина Дунцова и почему она решила участвовать в выборах.
Мать троих детей и самовыдвиженец
Екатерина рассказала о желании выдвигаться на своей странице во «ВКонтакте». Там она сообщила, что ей 40 лет, она живет в Ржеве, работает журналистом, воспитывает троих детей и занимается политикой. Родилась кандидатка в Красноярске, получила два высших образования — юридическое и в области телевизионной журналистики.
— Сегодня я делюсь с вами важным решением, которое долго зрело в моем сердце. Я буду баллотироваться на пост президента России. Почему я приняла такое решение? Потому что я люблю нашу страну, хочу, чтоб Россия была демократическим, процветающим и мирным государством. А сейчас наша страна движется совершенно в ином направлении: в сторону от прав и свобод, от любви и мира, от прекрасного будущего, — написала политик на своей странице «Вконтакте».
Старшей из ее детей 19 лет, она поддерживает маму и следит за политической ситуацией. Средняя — подросток. По словам Екатерины, она скорее аполитична. Младший сын учится в младшей школе в классе МЧС. Дунцова отметила, что это его очень дисциплинирует и помогает оторваться от компьютера.
Она добавила, что не питает иллюзий по поводу выборов и даже боится, как «любой нормальный человек», но при этом у нее есть надежда.
Политик в Ржеве
В политику ее привела отмена прямых выборов в Ржеве, где она живет уже долгое время, считает его «родным». Екатерина создала инициативную группу, выступавшую против отмены прямых выборов. В рассмотрении их законодательной инициативы отказали, собранные подписи признали недействительными.
Но она не остановилась и в 2019 году была избрана депутатом Ржевской городской думы. По словам Дунцовой, ей помогло в этом юридическое образование.
— Вместе с жителями мы не раз побеждали бюрократию. Но уже в 2022 году, в рамках кампании по уничтожению местного самоуправления, наша дума была ликвидирована, город объединили с районом, — рассказала Екатерина.
Вызов в прокуратуру и блокировка счетов
По словам Дунцовой, после объявления о выдвижении на выборы ее вызвали в прокуратуру.
— Радует и расширение аудитории: мои посты читают в прокуратуре. <...> Меня вызывали в Ржевскую межрайонную прокуратуру, где я дала объяснения по поводу публикации во «ВКонтакте» о своем выдвижении в качестве кандидата. Их очень интересовала моя позиция по СВО и буду ли я удалять пост, — прокомментировала вызов в прокуратуру Дунцова.
Кроме того, она сообщала о блокировке своего банковского счета. По ее словам, банк ВТБ заблокировал денежные переводы, когда она обратилась к сторонникам с просьбой о финансовой поддержке. Собранные деньги, по словам кандидатки, планировалось потратить на организацию встречи с потенциальными избирателями в Твери, Санкт-Петербурге и Москве.
Нужны сотни тысяч подписей
Она собрала инициативную группу из 719 человек, когда требуется от 500. За ее выдвижение проголосовали 522 человека. Следующий шаг — сбор подписей. Их необходимо собрать 300 тысяч. При этом ограничение на один субъект РФ — 7,5 тысячи.
Предоставить подписи в ЦИК нужно не позднее чем за 45 дней до выборов. Потом их будут проверять. Дальше регистрацию либо подтвердят, либо отменят.
Екатерина говорила в интервью с журналистами, что верит в объединение. Она рассказывала, что сейчас оставить подписи хотят больше 80 тысяч человек.
Важнее всего человечность
Она заявляла в разговорах с журналистами о том, что готова общаться с женами мобилизованных, это тоже ее аудитория. В планах было начать как раз после собрания инициативной группы.
При этом в своих интервью Екатерина подчеркивает, что невозможно закончить СВО одномоментно. Она считает эту тему достаточно сложной для разговоров, когда человек находится внутри России.
Кроме того, она говорила, что «по-человечески» относится к мобилизованным, но не участвовала в финансовой поддержке. В ответ на подобные вопросы она говорит, что главное — человечность.