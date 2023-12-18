Мать троих детей, юрист и журналист. Кто такая Екатерина Дунцова, которая идет самовыдвиженцем на выборы 2024 года

Мать троих детей и самовыдвиженец

Екатерина рассказала о желании выдвигаться на своей странице во «ВКонтакте». Там она сообщила, что ей 40 лет, она живет в Ржеве, работает журналистом, воспитывает троих детей и занимается политикой. Родилась кандидатка в Красноярске, получила два высших образования — юридическое и в области телевизионной журналистики.



— Сегодня я делюсь с вами важным решением, которое долго зрело в моем сердце. Я буду баллотироваться на пост президента России. Почему я приняла такое решение? Потому что я люблю нашу страну, хочу, чтоб Россия была демократическим, процветающим и мирным государством. А сейчас наша страна движется совершенно в ином направлении: в сторону от прав и свобод, от любви и мира, от прекрасного будущего, — написала политик на своей странице «Вконтакте».