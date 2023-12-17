Путин во второй раз приехал на выставку «Россия»

Сегодняшний визит тоже начался с экскурсии, провела ее гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Как пишет ТАСС, Путину показали, в частности, стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга. В павильоне представлены и новые территории.