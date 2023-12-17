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Путин во второй раз приехал на выставку «Россия»

Сегодня там проходит съезд единороссов

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Сегодня на выставке «Россия» проходит съезд «Единой России». По такому случаю на ВДНХ приехал Владимир Путин. Это уже второй визит президента на выставку-форум, ранее он посмотрел экспозицию «Движение первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» под названием «Первые в России — стране возможностей», а также погулял по залу «Патриотизм».

Сегодняшний визит тоже начался с экскурсии, провела ее гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Как пишет ТАСС, Путину показали, в частности, стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга. В павильоне представлены и новые территории.

Выставка Россия на ВДНХВладимир ПутинЕдиная Россия
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