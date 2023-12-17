Путин во второй раз приехал на выставку «Россия»

Сегодня на выставке «Россия» проходит съезд «Единой России». По такому случаю на ВДНХ приехал Владимир Путин. Это уже второй визит президента на выставку-форум, ранее он посмотрел экспозицию «Движение первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» под названием «Первые в России — стране возможностей», а также погулял по залу «Патриотизм».
Сегодняшний визит тоже начался с экскурсии, провела ее гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Как пишет ТАСС, Путину показали, в частности, стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга. В павильоне представлены и новые территории.